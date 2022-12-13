Импорт подержанных легковушек в Россию удвоился

Объемы ввоза легковых автомобилей в Россию выросли на 82 процента в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» на основе таможенной статистики. С января по ноябрь этого года в страну ввезли 221 300 автомобилей старше трех лет, а за тот же период прошлого года — только 121 300. Более 90 процентов импортируют в Россию из Японии, причем праворульные б/у-машины все больше интересуют россиян за пределами Приморья.

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Спрос на праворульных «японок» подскочил из-за дороговизны новых машин, их дефицита, а также выгодного обменного курса, отмечают аналитики. Помимо этого, в октябре Минфин упростил процедуру растаможки машин для физлиц: теперь все жители Дальнего Востока могут оформлять ввоз машины через Владивосток, а не только жители Приморского края.

По итогам первого полугодия импорт автомобилей через Владивосток вырос на треть. Рекордным стал август, когда в страну ввезли 15 тысяч машин: сообщалось, что порт города не справляется с таким потоком, и стоянки переполнены. В среднем местные таможенники оформляют по 600 автомобилей в день, в основном из Японии.

Наиболее популярные «японки» — различные Toyota, однако лучше всего продается хэтчбек Honda Fit, за который просят в среднем 576 тысяч рублей отметил представитель портала Drom. Средняя цена праворульных автомобилей составляет порядка полумиллиона рублей, в то врем как леворульные оцениваются в 750 тысяч.