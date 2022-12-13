Китайский преемник "Хаммера" вышел на тесты

Летом этого года компания Dongfeng представила новый бренд Mengshi. Его ниша - электрические внедорожники, которые станут продолжением философии модели Warrior. Первый представитель новой марки вышел на испытания.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Концептуальный Mengshi M-Terrain был похож на фэнтезийного трансформера - имел сложную пластику кузовных панелей и много дополнительного оборудования, например, площадку для запуска дронов. Серийный вариант ожидаемо проще, по крайней мере, боковины имеют лишь одну выштамповку, проходящую чуть выше уровня массивных накладок колёсных арок. Форма фар прототипа отличается от концептуального варианта, но перекрёстные ходовые огни сохранены.

На презентации M-Terrain сообщили, что для линейки внедорожников создана новая платформа MORA (Mengshi Off Road Architecture): рамная конструкция, независимая подвеска всех колёс, рулевое управление без механической связи с колёсами. Для моделей анонсирована пневматическая подвеска с диапазоном регулировки дорожного просвета 105 мм и полноуправляемое шасси.

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Силовая установка Mega Power состоит из четырёх электромоторов - по одному на каждое колесо. Суммарная отдача составляет 1088 л.с. и 16 000 Нм. Запас хода - около 500 км. Кроме электрической версии Dongfeng планирует выпуск гибридной модификации мощностью 816 л.с. и автономностью 800 км, который обеспечивается за счёт ДВС-генератора.

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