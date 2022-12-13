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47 минут назад

Новости автомира: Porsche представила новые матричные фары с 65 тысячами светодиодов

Motor.ru

Компания Porsche представила новые фары HD Matrix LED, использующие пиксельную технологию, разработанную Hella, Infineon и Nichia. Оптика позволяет управлять матрицей на 65 536 ячеек: можно отдельно регулировать яркость каждого пикселя и менять форму пучка. Фары бьют на 600 метров и предлагают несколько режимов работы, в том числе специальный для скоростных магистралей. Начиная со следующего года HD Matrix LED предложат в виде опции для ряда моделей. По предварительной информации, это будут Cayenne и Cayenne Coupe.

Porsche представила новые матричные фары с 65 тысячами светодиодов
Фото: Motor.ruMotor.ru

Концерн Volkswagen, владеющий Porsche, активно совершенствует технологии освещения и вносит тем самым важный вклад в повышение безопасности. Но фары — это не только функциональный элемент, но ещё и дизайнерский.

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Например, фирменную световую подпись Porsche создаёт квартет ходовых огней и блок организованных в матрицу светодиодов. В современных фарах (заглавное фото) их в общей сложности 168 (по 84 на блок) либо 218, если используются дополнительные модули дальнего света и статической подсветки поворотов.

В новых фарах, которые начиная со следующего года предложат в виде опции для ряда моделей, вместо одного блока будет два (нижний ряд), c 16 384 микро-LED в каждом. Это даст возможность играть матрицей на 65 536 ячеек и выбирать один из 1024 уровней яркости дальнего света.

Вклад каждого светодиода будет рассчитываться отдельно в блоке HD ECU. Система учтет встречный и попутный трафик, проложенный в навигации маршрут и выбранный ездовой профиль, причем корректировать параметры будет каждые 16 миллисекунд.

При дальнобойности 600 метров и максимальной яркости 300 lux (согласно европейским нормам, такая освещенность рекомендуется для повседневной работы в офисе) фары практически полностью исключат вероятность ослепления встречных водителей. Они предложат как обычные режимы ближнего и дальнего света, так и адаптивный режим для скоростных магистралей, плюс смогут динамически выделять безопасные траектории движения и затенять дорожные знаки. Технология разработана компаниями Hella/Forvia, Infineon и Nichia и испытана в новом световом тоннеле в Вайсахе, Германия.

Автоновости,Volkswagen,Porsche,VolksWagen,
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