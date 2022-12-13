Porsche представила новые матричные фары с 65 тысячами светодиодов

Компания Porsche представила новые фары HD Matrix LED, использующие пиксельную технологию, разработанную Hella, Infineon и Nichia. Оптика позволяет управлять матрицей на 65 536 ячеек: можно отдельно регулировать яркость каждого пикселя и менять форму пучка. Фары бьют на 600 метров и предлагают несколько режимов работы, в том числе специальный для скоростных магистралей. Начиная со следующего года HD Matrix LED предложат в виде опции для ряда моделей. По предварительной информации, это будут Cayenne и Cayenne Coupe.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Концерн Volkswagen, владеющий Porsche, активно совершенствует технологии освещения и вносит тем самым важный вклад в повышение безопасности. Но фары — это не только функциональный элемент, но ещё и дизайнерский.

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Например, фирменную световую подпись Porsche создаёт квартет ходовых огней и блок организованных в матрицу светодиодов. В современных фарах (заглавное фото) их в общей сложности 168 (по 84 на блок) либо 218, если используются дополнительные модули дальнего света и статической подсветки поворотов.

В новых фарах, которые начиная со следующего года предложат в виде опции для ряда моделей, вместо одного блока будет два (нижний ряд), c 16 384 микро-LED в каждом. Это даст возможность играть матрицей на 65 536 ячеек и выбирать один из 1024 уровней яркости дальнего света.

Вклад каждого светодиода будет рассчитываться отдельно в блоке HD ECU. Система учтет встречный и попутный трафик, проложенный в навигации маршрут и выбранный ездовой профиль, причем корректировать параметры будет каждые 16 миллисекунд.