В США построят спидстер Mazda MX-5 по проекту россиянина

Американская мастерская Xenex Motorsports построит спидстер на базе Mazda MX-5, взяв за основу проект дизайнера Касима Тлибекова из Нальчика. У спорткара будет три версии, причем одна из них получит двигатель LS V8 мощностью около 350 лошадиных сил. Полностью модель рассекретят сразу после Нового года.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В 2019 году дизайнер Касим Тлибеков из Нальчика нарисовал спидстер на базе Mazda MX-5. Этот проект так и остался бы в цифровых анналах истории, если бы не американская мастерская Xenex Motorsports. Фирма решила воплотить идею Тлибекова в металле и запустить в серию три вариации двухдверки: базовый MX Speedster, MX Speedster S и инфернальный MX Speedster RS.

Основой спидстера станет Mazda MX-5 (NA), выпускавшаяся с 1989 по 1997 год. В Xenex Motorsports спорткар облегчили на 113 килограммов, а затем создали новый боди-кит с характерными горбами обтекателей и небольшим щитком вместо лобового стекла.

Для MX Speedster предложат трековую подвеску, 17-дюймовые колеса и гоночные тормоза. Двигатель останется стоковым, но на MX Speedster S его снабдят приводным нагнетателем Fastforward Superchargers, который поднимет мощность до 200 сил.