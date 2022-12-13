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40 минут назад

В США построят спидстер Mazda MX-5 по проекту российского дизайнера

Motor.ru

Американская мастерская Xenex Motorsports построит спидстер на базе Mazda MX-5, взяв за основу проект дизайнера Касима Тлибекова из Нальчика. У спорткара будет три версии, причем одна из них получит двигатель LS V8 мощностью около 350 лошадиных сил. Полностью модель рассекретят сразу после Нового года.

В США построят спидстер Mazda MX-5 по проекту россиянина
Фото: Motor.ruMotor.ru

В 2019 году дизайнер Касим Тлибеков из Нальчика нарисовал спидстер на базе Mazda MX-5. Этот проект так и остался бы в цифровых анналах истории, если бы не американская мастерская Xenex Motorsports. Фирма решила воплотить идею Тлибекова в металле и запустить в серию три вариации двухдверки: базовый MX Speedster, MX Speedster S и инфернальный MX Speedster RS.

Основой спидстера станет Mazda MX-5 (NA), выпускавшаяся с 1989 по 1997 год. В Xenex Motorsports спорткар облегчили на 113 килограммов, а затем создали новый боди-кит с характерными горбами обтекателей и небольшим щитком вместо лобового стекла.

Для MX Speedster предложат трековую подвеску, 17-дюймовые колеса и гоночные тормоза. Двигатель останется стоковым, но на MX Speedster S его снабдят приводным нагнетателем Fastforward Superchargers, который поднимет мощность до 200 сил.

Ещё больше можно будет получить, заказав MX Speedster RS. В нём место мотора 1.6 займет агрегат LS V8, настроенный на отдачу 350 лошадиных сил. Ни цен, ни других подробностей о машине пока нет, но Xenex Motorsports обещает представить финальный дизайн и раскрыть спецификацию сразу после Нового года.

Автоновости,Mazda MX-5,Mazda,
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