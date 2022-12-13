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46 минут назад

Новости автомира: Bentley установила новый рекорд. Но не скорости

Motor.ru

Уже больше трех лет компания Bentley продвигает «зеленые» инициативы, одна из которых – это производство меда. В 2019 году автопроизводитель при поддержке бортников графства Чешир установила два улья, которые принесли компании 30 килограммов или порядка 100 банок меда. К 2022 году колония пчел разрослась до 600 тысяч, которые проживают в нескольких десятках ульев. В этом году Bentley удалось собрать рекордное количество меда – тысячу банок.

Bentley установила новый рекорд
Фото: Motor.ruMotor.ru

Пасека расположена в кампусе бренда в городе Крю. В конце сезона специалисты собирают мед и декантируют по банкам – часть из них сотрудники забирают себе, а остальное дарят гостям кампуса. К слову, у банок фирменный дизайн этикетки, разработанный дизайнером интерьеров Bentley Луизой МакКаллум. В первый год каждый улей приносил до 30 килограммов меда за раз, однако из года в год колония плеч росла и появлялись новые ульи.

Кстати, Bentley – не единственная автомобильная компания, которая пробует себя на этом поприще. Например, у Porsche имеется внушительная пасека в Лейпциге: на территории площадью 40 гектаров водятся полтора миллиона пчел.

Также собственная пасека есть у Lamborghini – с 2016 года на итальянского производителя суперкаров трудится более 600 тысяч пчел. Пасека, расположенная в парке Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе, ежегодно производит порядка 430 килограммов меда, который компания дарит своим сотрудникам на Рождество.

Фирменная пасека есть и у Rolls-Royce. В ней компания поселила порядка 300 тысяч медоносных насекомых. Шесть колоний пчел, названных в честь моделей Rolls-Royce и «Духа экстаза», живут в британском Гудвуде и производят сувенирный мед для клиентов.

Автоновости,Bentley,Lamborghini,Rolls-Royce,Porsche,
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