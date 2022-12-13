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3 минуты назад

Новости автомира: топ автомобилей, продаваемых в России в 2022 году

Inc-News

Топ автомобилей, продаваемых в России в 2022 годуКакие автомобили сейчас популярны на рынке РФ? В наши дни отечественный автомобильный рынок переживает не самое простое время, и одновременно полное обновление. В коем-то веке даже на свет появился даже новый Москвич. Практически все мировые бренды покинули нашу страну. Оставшиеся экземпляры стоят невероятно дорого. Наряду с этим, продажи новых авто продолжаются, и благодаря экспертам, удалось выяснить самые популярные марки.

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2022 году
Фото: Inc-NewsInc-News

Открывает топ авто 2022 Lada Granta, которая за ноябрь разошлась тиражом в 12.7 тысяч экземпляров. Эта цифра в два раза больше, чем было продано за аналогичный период 2021 года. Стоит отметить, что Гранта сейчас предложена в упрощенной модификации, которая лишена ряда систем безопасности.

Заслуженное «серебро» достается внедорожнику Lada Niva Travel. Его предпочли за прошедший ноябрь 3 300 клиентов. Авто, имея на борту множество приятных систем, как и Гранта, лишен комплекса безопасности.

Замыкает тройку лидеров гость из Поднебесной. Это Chery Tiggo 7 Pro. Кроссовер предпочли 3 100 автолюбителей. Причем, эта цифра возросла втрое, сравнительно с ноябрем прошлого года. Китайский SUV выгнал из топ-3 Lada Niva Legend. Четвертую позицию ей гарантировали продажи в 2 800 внедорожников.

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