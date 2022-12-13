Открыт ещё один участок платной трассы М-12

Новая федеральная автодорога, открытие которой в полном объёме намечено на конец 2023 года, получила название «Восток».

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Одной из наиболее загруженных федеральных трасс в РФ остаётся М-7 «Волга», которая проходит от Москвы через Казань до Уфы. Сейчас госкомпания строит платного дублёра для этой дороги – М-12 – его маршрут изначально пройдёт от российской столицы через Нижний Новгород до Казани (позже магистраль планируется продлить). Сегодня, 13 декабря, был открыт очередной участок новой трассы, он проходит во Владимирской области.

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Протяжённость нового отрезка автодороги составляет 58,2 км. Он берёт начало от пересечения с трассой М-7 (114-ый километр) и проходит до южного обхода города Владимира. По этой дороге можно проехать в обход таких населённых пунктов как Петушки, Костерево, Лакинск, Пекша, Ворша и Колокши. По подсчётам «Автодора», в результате время в пути от Москвы до Владимира сократилось с трёх до двух часов.

Цена проезда по новому участку скоростной трассы для владельцев легковых автомобилей составит 229 рублей. Плату с водителей оператор дороги начал брать уже сегодня. Напомним, на М-12 установлена так называемая безбарьерная система взимания платы «Свободный поток» (free flow). При этом оплата с помощью транспондера проводится в момент проезда по участку, а по номеру автомобиля (с помощью банковской карты) можно заплатить в течение пяти дней с дня поездки (позже придётся оплачивать ещё и штраф).

Напомним, первый участок новой платной трассы М-12 был открыт ещё в начале сентября (он проходит от ЦКАД до автодороги А-108). Второй отрезок стал доступен автомобилистам в середине октября (от М-7 «Волга» до Р-132 «Золотое кольцо»). Другие части скоростной магистрали будут сданы в эксплуатацию в течение следующего года: как ранее сообщали Kolesa.ru, сейчас уже на 70% платной автодороги уже уложен асфальт.

Трассе М-12 сегодня присвоили официальное название «Восток». Она пройдет по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, республик Чувашия и Татарстан. Протяжённость платной автодороги до Казани составит 811 км, в дальнейшем её планируют продлить до Екатеринбурга, затем до Тюмени. По подсчётам «Автодора» время в пути от Москвы до Казани по новой трассе сократится с 12 до 6,5 часа.

В октябре текущего года стала известна примерная стоимость проезда по новой трассе «Восток»: по предварительным данным, на поездку от Москвы до Казани владельцам легковых автомобилей придётся потратить около 3 тыс. рублей. При этом, что у тех, кто использует транспондеры, вероятно, будет 15-процентая скидка, то есть для них ценник составит примерно 2550 рублей.