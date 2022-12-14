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1 час назад

Новости автомира: Ученые России создали алгоритм, который «ускоряет» городской транспорт

FBM.ru

Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработали новый алгоритм, благодаря которому можно будет повысить точность логистических расчетов в сфере городской транспортной системы.

Ученые России создали алгоритм, который «ускоряет» городской транспорт
Фото: FBM.ruFBM.ru

Специалисты отметили, что оптимизация маршрутов и более эффективное проектирование транспортной системы является ключевой особенностью их разработки. Новый алгоритм, по их словам, поможет упростить городскую логистику. На данный момент, как считают ученые, текущая система расчетов маршрута общественного транспорта неэффективно учитывает, что маршруты «туда» и «обратно» могут отличаться по времени.

Ученые заявили, что в их математическом аппарате будет учитываться асимметрия пути при создании маршрута, что позволит повысить точность расчетов.

«В случае социального транспорта, например, скорой помощи, несколько минут могут играть решающую роль для сохранения человеческой жизни. Мы можем оптимизировать время в пути в обоих направлениях в среднем на 10-15 минут», – говорит Алексей Курлов – заведующий научно-исследовательской лабораторией «Лаборатория городских технологий и пространственного развития».

Помимо этого, при помощи нового алгоритма улучшатся и коммерческие перевозки, в числе которых курьерские службы доставки, передает РИА Новости.

Автоновости,МГУ,
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