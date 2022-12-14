Бывший российский завод Nokian Tyres возобновит работу

В конце октября Nokian Tyres, которая вела бизнес в России на протяжении 17 лет, объявила о продаже всех российских активов «Татнефти» – нефтяной компании отошел в том числе и завод по выпуску шин, который находится во Всеволожске (Ленинградская область). Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал журналистам о дальнейшей судьбе предприятия: оно возобновит работу под контролем нового собственника во втором квартале 2023 года.

Фото: Nokian Tyres Nokian Tyres

«У нас остаются сложные вопросы с нашим крупнейшим промышленным предприятием Nokian Tyres, – цитирует Дрозденко ТАСС. – Компания сменила собственника, теперь они российские, а не финские. Но запуск производства – дело сложное, и для нас очень важно, чтобы завод вышел на проектную мощность во втором квартале следующего года».

Завод во Всеволожске – один из крупнейших в мире шинных заводов, рассчитанный на выпуск 17 миллионов шин в год, и на него приходилось примерно 82 процента производственных мощностей Nokian Tyres. Предприятие было открыто в 2005 году, инвестиции в него составили около одного миллиарда евро. Примерно 60 процентов продукции завода поставляли за рубеж, в том числе в Европу и Северную Америку.

В конце августа сообщалось, что всеволожское предприятие будет изготавливать резину под другим брендом, но под каким именно, пока неизвестно.