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2 часа назад

Новости автомира: бывший российский завод Nokian Tyres возобновит выпуск шин

Motor.ruиещё 2

В конце октября Nokian Tyres, которая вела бизнес в России на протяжении 17 лет, объявила о продаже всех российских активов «Татнефти» – нефтяной компании отошел в том числе и завод по выпуску шин, который находится во Всеволожске (Ленинградская область). Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал журналистам о дальнейшей судьбе предприятия: оно возобновит работу под контролем нового собственника во втором квартале 2023 года.

Бывший российский завод Nokian Tyres возобновит работу
Фото: Nokian TyresNokian Tyres

«У нас остаются сложные вопросы с нашим крупнейшим промышленным предприятием Nokian Tyres, – цитирует Дрозденко ТАСС. – Компания сменила собственника, теперь они российские, а не финские. Но запуск производства – дело сложное, и для нас очень важно, чтобы завод вышел на проектную мощность во втором квартале следующего года».

Завод во Всеволожске – один из крупнейших в мире шинных заводов, рассчитанный на выпуск 17 миллионов шин в год, и на него приходилось примерно 82 процента производственных мощностей Nokian Tyres. Предприятие было открыто в 2005 году, инвестиции в него составили около одного миллиарда евро. Примерно 60 процентов продукции завода поставляли за рубеж, в том числе в Европу и Северную Америку.

В конце августа сообщалось, что всеволожское предприятие будет изготавливать резину под другим брендом, но под каким именно, пока неизвестно.

Что же касается «Татнефти», то до недавнего времени компания выпускала шины Kama Tyres, но из-за санкций вынужденно продала этот бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу».

Автоновости,Александр Дрозденко,Татнефть,
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