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51 минуту назад

Новости автомира: КамАЗ запатентовал названия «Челнок», «Чистогор» и «Торос»

Газета.Ru

В базе «Роспатента» появились документы, свидетельствующие о том, что КамАЗ оформил права на названия «Чистогор», «Челнок» и «Торос Вахта». Об этом сообщает quto.ru.

КамАЗ запатентовал названия «Челнок», «Чистогор» и «Торос»
Фото: Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Отмечается, что «Торос Вахта» представляет собой вахтовый трехосный автобус с приводом на все колеса, «Челнок» — это беспилотный среднетоннажник с обеими поворотными осями, а «Чистогор» — это электромусоровоз, который способен перевозить в кузове шесть тонн отходов.

По данным издания, КамАЗ выпускает «Торос Вахта» серийно, а «Челнок» и «Чистогор» на сегодняшний день лишь проекты и не запущены в производство.

Ранее сообщалось, что КамАЗ представил на Международной выставке автобусной техники BW Expo-2022 полноприводный вахтовый автобус «КамАЗ-6250». В кузове внедорожного автобуса могут поместиться 32 пассажира. Автобус универсален и подходит для широкого применения.

Автоновости,Роспатент,
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