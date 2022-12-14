КамАЗ запатентовал названия «Челнок», «Чистогор» и «Торос»

В базе «Роспатента» появились документы, свидетельствующие о том, что КамАЗ оформил права на названия «Чистогор», «Челнок» и «Торос Вахта». Об этом сообщает quto.ru.

Фото: Пресс-служба ПАО «КАМАЗ» Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Отмечается, что «Торос Вахта» представляет собой вахтовый трехосный автобус с приводом на все колеса, «Челнок» — это беспилотный среднетоннажник с обеими поворотными осями, а «Чистогор» — это электромусоровоз, который способен перевозить в кузове шесть тонн отходов.

По данным издания, КамАЗ выпускает «Торос Вахта» серийно, а «Челнок» и «Чистогор» на сегодняшний день лишь проекты и не запущены в производство.