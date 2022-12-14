Водительские права не будут аннулировать автоматически

МВД сможет оперативно получать информацию о состоянии здоровья обладателя водительских прав благодаря информационному взаимодействию с Минздравом. К принятому в первом чтении правительственному законопроекту в Комитете Госдумы по транспорту возникли вопросы: там, в частности, предложили не лишать водителей прав автоматически при наличии лишь признаков болезни, а дождаться результатов полного медосвидетельствования. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Рафаэль Марданшин.

Фото: Юрий Инякин/ПГ Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/rafael-mardanshin-voditelskie-prava-ne-budut-annulirovat-avtomaticheski.html Юрий Инякин/ПГ Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/rafael-mardanshin-voditelskie-prava-ne-budut-annulirovat-avtomaticheski.html

- Рафаэль Мирхатимович, почему потребовалось пересмотреть сложившуюся систему медосмотра водителей?

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- Водительские права выдаются на десять лет, за это время физическое состояние человека может серьезно измениться, в частности, он может приобрести болезни, при которых управление транспортным средством противопоказано, поскольку является небезопасным. Но даже если такой диагноз человеку поставлен, до момента замены прав результат его предыдущей водительской комиссии считается действительным. Этот правовой пробел решено исправить, наладив электронное взаимодействие между Минздравом и МВД. То есть врачи будут загружать информацию о состоянии здоровья человека в единую информсистему, доступ к которой будут иметь представители ГИБДД. В связи с этим возникнет возможность для проведения внеочередного медосвидетельствования.

- То есть можно будет автоматически аннулировать водительские права?

- Наличие признаков болезни можно будет выявлять при прохождении медосмотра, при медосвидетельствовании или при оказании медицинской помощи. Если врач обнаружит признаки заболевания, он должен направить водителя на обследование к профильному специалисту. Тот, в свою очередь, должен ввести данные о состоянии здоровья в информационную систему. Если заболевание подтвердилось, то медицинское заключение, на основании которого человеку выдали права, приостанавливается. После этого он в течение двух месяцев должен пройти новое медосвидетельствование, и если заключение о праве управления транспортным средством будет отрицательным, то ранее выданные права аннулируют, о чем обязательно предупредят их владельца.

- То есть все время с момента выявления признаков болезни до прохождения медосвидетельствования права также будут считаться недействительными?

- В целом поддерживая законопроект, Комитет по транспорту предложил пересмотреть именно этот пункт. Согласно законопроекту, лишиться прав можно уже при наличии признаков заболевания, которые может обнаружить врач любой квалификации. Мы считаем правильным не аннулировать действующее медицинское заключение до момента прохождения полного медосмотра, который полностью подтвердит наличие болезни, а возможно, и опровергнет его. В противном случае могут пострадать в первую очередь водители-профессионалы, которые будут отстранены от работы.

Кроме того, мы считаем недостаточным срок два месяца для прохождения медосвидетельствования. Человек может находиться в командировке, лежать в больнице, да и не везде у нас обеспечена хорошая доступность медосмотра. Поправки к законопроекту принимаются до 15 декабря. На заседании комитета они могут быть рассмотрены до конца года, как и сам законопроект.

- В России утвердили ГОСТ для электросамокатов, а ранее признали их транспортным средством и вписали в ПДД. Поможет ли это обеспечить безопасность пешеходов, ведь чаще всего на самокатах ездят по тротуарам, да и самих владельцев этой техники?

- Работа над этими поправками была долгой и непростой, очень много мнений звучало. То, что весной вступят изменения в ПДД, — важный, но только первый шаг в решении этого вопроса. Надо понимать, что эта техника постоянно модифицируется, появляются новые образцы, которые нельзя объять одним документом и навсегда. О том, как будут работать ограничения скорости в 25 километров в час и другие нормативы, будут ли их придерживаться владельцы электросамокатов, мы поймем, только когда все это начнет работать, то есть уже в следующем году. Ведь и на ГИБДД ляжет дополнительная нагрузка — следить еще и за этими участниками движения. Многое зависит от того, как они будут фиксировать нарушения, поэтому принятые нормативы не константа, они должны актуализироваться вслед за тем, как изменяется современная техника для передвижения.

- В этом году Госдума утвердила конфискацию автомобиля у тех, кто сел за руль пьяным, будучи при этом лишенным прав. Как работает эта норма?

- Напомню, что управление автомобилем в нетрезвом виде долгое время считалось отягчающим вину водителя обстоятельством. Потом эту норму убрали, но с учетом роста таких происшествий и тяжести их последствий Госдума планомерно работала над ужесточением законодательства для пьяных водителей. Конфискация автомобиля — вопрос действительно дискуссионный. Ведь нарушитель может сесть за руль машины, которая ему не принадлежит, или этим авто владеет семья, и тогда получается, что конфискуют общую собственность. Пока статистики по изъятиям авто нет, но в каждом случае такое решение суд должен принимать в индивидуальном порядке, учитывая все обстоятельства. Думаю, это норма послужит барьером для потенциальных нарушителей закона, но не станет применяться массово.

- Какой из принятых в осеннюю думскую сессию законов вы считаете самым важным?