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2 часа назад

Новости автомира: в ГИБДД призвали сообщать о пьяных водителях и пообещали строгий контроль на Новый год

Газета.Ruиещё 2

В ГИБДД России отчитались о снижении числа ДТП с участием пьяных водителей по итогам 11 месяцев 2022 года и призвали заявлять в полицию о водителях с признаками опьянения. Об этом сообщает ТАСС.

В ГИБДД пообещали строгий контроль состояния водителей на Новый год
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных участников дорожного движения своевременно информировать полицию о водителях, севших или намеревающихся сесть за руль в нетрезвом состоянии», — сообщили в ГИБДД.

По данным ГИБДД России, с января по ноябрь 2022 года включительно на дорогах страны произошло около 12,8 тыс. ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в которых погибли более 2,9 тыс. человек и более 16,6 тыс. получили ранения. По сравнению с показателями 11 месяцев 2021 года число таких ДТП снизилось почти на 14%, количество погибших более чем на 20% и раненых — почти на 15%.

В преддверии новогодних праздников контроль состояния водителей будет предельно строгим во всех регионах страны, подчеркнули в ГИБДД России.

Автоновости,ГИБДД,
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