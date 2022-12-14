В ГИБДД пообещали строгий контроль состояния водителей на Новый год

В ГИБДД России отчитались о снижении числа ДТП с участием пьяных водителей по итогам 11 месяцев 2022 года и призвали заявлять в полицию о водителях с признаками опьянения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ГИБДД России, с января по ноябрь 2022 года включительно на дорогах страны произошло около 12,8 тыс. ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в которых погибли более 2,9 тыс. человек и более 16,6 тыс. получили ранения. По сравнению с показателями 11 месяцев 2021 года число таких ДТП снизилось почти на 14%, количество погибших более чем на 20% и раненых — почти на 15%.