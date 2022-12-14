Mazda готовит большой кроссовер CX-90

Компания Mazda анонсировала скорую премьеру нового флагманского кроссовера CX-90, который станет самым большим и дорогим SUV в линейке марки. В основу модели ляжет заднеприводная платформа с продольным расположением мотора, на которой базируется CX-60; салон будет трехрядным, а в гамму двигателей войдет рядная «шестерка» объемом три литра. Обещан и гибридный вариант с функций подзарядки от розетки – именно он и засветился на очередной тизерной фотографии.

Фото: Mazda Mazda

На новом снимке запечатлена часть кормы будущего CX-90, а на багажной двери можно заметить шильдик e-Skyactiv PHEV, который указывает на гибридную установку e-Skyactiv и возможность подзарядки – PHEV, или Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Скорее всего, CX-90 позаимствует гибридную систему у «младшего» CX-60: она состоит из 2,5-литрового бензинового ДВС и электромотора, которые суммарно развивают 327 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

На раннем тизере кроссовер показали с другим шильдиком, Inline6, – это обозначение для рядного шестицилиндрового двигателя.

CX-90 позиционируется как прямой наследник CX-9 в США, которые станут основным рынком для полноразмерного кроссовера. Также Mazda готовит для Северной Америки модели с индексами CX-50 и CX-70, а для Европы – CX-60 и CX-80. Заявлен и гибридный Mazda MX-30 с роторным двигателем, который является частью силовой установки и служит генератором для подзарядки батареи.