Лишь два кроссовера защитят задних пассажиров при лобовом столкновении

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) выступает заокеанским аналогом всем знакомого европейского Euro NCAP и также проводит краш-тесты новых автомобилей на предмет безопасности для водителя и пассажиров в аварийных ситуациях. Часто именно IIHS, основанный на 37 лет раньше, выступает основоположником новых мер обеспечения безопасности на дорогах. Последней инициативой Института стала массовая проверка уровня защищенности пассажиров заднего ряда сидений кроссоверов и внедорожников при лобовом столкновении с частичным перекрытием.

Фото: IIHS IIHS

Лобовое столкновение – это один из самых опасных видов аварийной ситуации, когда кинетическая энергия, воздействующая на транспортные средства и пассажиров, мультиплицируется, поскольку столкнувшиеся ТС идут встречными направлениями. Ранее основной целью испытателей было исследование влияние удара на водителя и переднего пассажира, но в 2022 году IIHS добавил в процедуру теста еще одного манекена серии Hybrid III во второй ряд позади водителя. Манекен выполнен в массогабаритных параметрах, сравнимых с женщиной хрупкой комплекции или 12-летним подростком.

По заявлению IIHS, программу краш-тестов обновили в экстренном порядке, поскольку запрос на оценку безопасности задних пассажиров встал очень остро. Обычно на задние места сажают детей или людей старшего пенсионного возраста, то есть, наиболее уязвимых к авариям пассажиров. Ранее считалось, что во втором ряду пассажиры более защищены, чем в первом, но это оказалось не так. Наиболее уязвимой частью тела в таких авариях является область грудной клетки.

Институт собрал 15 новых автомобилей класса SUV и “прогнал” их всех по обновленной программе испытания с лобовым столкновением. В результате лишь 2 модели смогли квалифицироваться по уровню “Хорошо”, 1 кроссовер показал “Достаточный” уровень защиты, 3 – “Средний” и целых 9 – “Плохой”. Испытатели замеряли 3 параметра воздействия удара на тело заднего пассажира (голова и шея, грудь, бедра) и 1 комплексный параметр, состоящий из оценки работы систем удержания и кинематики движения тела пассажира после удара. Кроме двух моделей, все остальные кроссоверы и внедорожники получили оценку “Плохо” хотя бы по 1 из 4 этих параметров. Результаты краш-тестов 2022 IIHS с лобовым столкновением

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