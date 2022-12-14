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58 минут назад

Новости автомира: водительские медсправки могут перевести в электронный формат

Motor.ru

В Министерстве здравоохранения России заявили о возможном переходе на электронные медицинские справки для получения водительских удостоверений. Об этом сообщил глава Минздрава Павел Пугачев на круглом столе в Совфеде на тему «Цифровая трансформация субъектов РФ и отраслей экономики: новые вызовы и барьеры». По его словам, водительский документ могут перевести в цифровой формат 1 марта 2024 года — соответствующий проект уже подготовлен совместно с МВД.

Водительские медсправки могут перевести в электронный формат
Фото: DepositphotosDepositphotos

Пугачев отметил, что электронные медицинские справки уже действуют для выдачи разрешения на оружие, что позволяет избежать подделок. Также такой формат упрощает процесс аннулирования документа, если, к примеру, у владельца обнаружатся какие-либо противопоказания для владения оружием. Подготовленный проект предполагает, что аналогичная система с весны 2024 года станет актуальна и для водительских справок.

Осенью МВД разработало проект постановления, согласно которому кандидатам в водители не придется предоставлять ГИБДД справку о медицинских противопоказаниях. Согласно ему, всю информацию о здоровье инспекторы будут получать в электронном виде от Минздрава.

С 1 октября россиянам разрешили предъявлять полицейским электронные водительские права и СТС — это можно сделать в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Однако пока цифровая версия не заменяет бумажную: ее нужно иметь при себе, пока не будут внесены соответствующие поправки в ПДД. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Автоновости,Минздрав РФ,ГИБДД,Совет Федерации,
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