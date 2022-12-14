В среду утром пробки в Москве достигли 10 баллов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, юго-востоке и северо-западе. Сильные пробки образовались на многих магистралях на въездах в столицу со стороны области. Наибольшие затруднения наблюдаются на Варшавском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.

Также есть затруднения на некоторых участках ТТК, особенно - от Русаковской эстакады до Беговой улицы. На Садовом кольце есть локальные затруднения, в основном на северном и южном участке внешнего кольца. Бульварное кольцо и центр столицы едет без особых затруднений. Кроме того, на дорогах наблюдается множество аварий.

Департамент транспорта Москвы в своем Телеграм-канале также сообщил, что в Москве наблюдается большая загруженность для утреннего час пика. Так, движение сильно затруднено по направлению в центр на Каширском, Ленинградском, Ярославском шоссе, а также шоссе Энтузиастов, ТТК и МКАД.

«Гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение», - говорится в сообщении.

Дептранс просит горожан отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом для поездок по городу.