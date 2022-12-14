В среду утром пробки в Москве достигли 10 баллов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, юго-востоке и северо-западе. Сильные пробки образовались на многих магистралях на въездах в столицу со стороны области. Наибольшие затруднения наблюдаются на Варшавском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте.
Также есть затруднения на некоторых участках ТТК, особенно - от Русаковской эстакады до Беговой улицы. На Садовом кольце есть локальные затруднения, в основном на северном и южном участке внешнего кольца. Бульварное кольцо и центр столицы едет без особых затруднений. Кроме того, на дорогах наблюдается множество аварий.
Департамент транспорта Москвы в своем Телеграм-канале также сообщил, что в Москве наблюдается большая загруженность для утреннего час пика. Так, движение сильно затруднено по направлению в центр на Каширском, Ленинградском, Ярославском шоссе, а также шоссе Энтузиастов, ТТК и МКАД.
«Гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение», - говорится в сообщении.
Дептранс просит горожан отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом для поездок по городу.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпала одна четвертая от месячной нормы осадков. Так, на базовой метеостанции ВДНХ выпало 12 мм осадков, в Тушино и на Балчуге - 14 мм, что составляет 20-25% от всего декабрьского объема. Высота снежного покрова выросла до 15 см.