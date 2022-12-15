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42 минуты назад

Новости автомира: Lexus готовит кроссовер на базе Toyota Highlander

Motor.ruиещё 1

Пока Toyota готовится к премьере большого кроссовера Grand Highlander, намеченной на 8 февраля 2023 года, Lexus работает над аналогичной моделью, но премиум-класса – ей прочат название LT или TX. Портал The Best Car Web, специализирующийся на инсайдерской информации о новинках японских марок, поделился новыми подробностями и опубликовал неофициальные рендеры большого SUV. Ожидается, что новинку рассекретят весной 2023 года – вероятно, в апреле, – а в продаже она появится осенью либо зимой.

Каким будет большой Lexus LT
Фото: The Best Car WebThe Best Car Web

В техническом плане Lexus LT/TX будет унифицирован с Toyota Grand Highlander. В его основу ляжет модульная архитектура TNGA-K с поперечным расположением двигателя, а в моторную гамму войдет 3,5-литровый V6, в том числе и составе гибридной установки с дополнительным электромотором на задней оси. По другой версии, вместо гибрида Lexus выпустит полностью электрический кроссовер.

Наверняка известно лишь то, что салон у будущего большого Lexus будет трехрядным. Судя по рендеру The Best Car Web, он получит безрамочную радиаторную решетку в стиле нового LX, светодиодною полосу, соединяющую фары, единый задний фонарь, «парящую» крышу и задние стойки, которые навевают ассоциации с Range Rover Velar.

The Best Car Web
The Best Car Web
The Best Car Web

Что же касается упомянутого Toyota Highlander с приставкой Grand, то он займет нишу между актуальным Highlander с тремя рядами и более крупной Sequoia. Toyota впервые подтвердила скорый выход крупного кроссовера только в декабре, хотя слухи о нем ходят еще с 2020 года, когда было запатентовано название.

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