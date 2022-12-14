Автомобили Lada начнут красить в новый цвет

В палитре АвтоВАЗа появится новый кузовной оттенок «Брюн тенакуру» — светло-коричневый с металлизированным эффектом, сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте. В ассортименте АвтоВАЗа колер получит код 258 и станет 40-м по счёту. Автомобили отечественной марки начнут красить в новый цвет с января следующего года, и первым его примерит внедорожник Lada Niva Legend.

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По данным инсайдеров, в начале следующего года АвтоВАЗ будет выпускать автомобили только в четырех цветах из четырех десятков, имеющихся в палитре. Так, классическую Lada Niva Legend, помимо свежего колера «Брюн тенакуру», станут окрашивать в темно-зеленый «Несси 2» (316), коричневый «Брюн» (250) и черный «Пантера» (672). Lada Granta получит два цвета — белый «Ледниковый» (221) и черный «Пантера».

В сентябре АвтоВАЗ повысил доплату за «металлики» для некоторых моделей. Теперь понравившийся колер для Niva Travel, Niva Legend и Granta стоит не шесть, а 12 тысяч рублей, а покраску Largus оценили в 15 тысяч. При этом в начале нынешнего года производитель, напротив, снижал цену металлизированных красок почти вдвое — с 15 и 11 тысяч до восьми и шести. Правда, произошло это на фоне традиционного январского подорожания самих автомобилей.