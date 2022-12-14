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7 минут назад

Новости автомира: машины из Японии подорожают

Лера Букина

Япония собирается отказаться от налоговых льгот для автомобилей, которые работают исключительно на бензиновых двигателях. Об этом сообщает деловая газета Nikkei.

Автомобили из Японии резко подорожают
Фото: ТАССТАСС

Мера может вступить в силу с 2025 года, уточняет издание. Согласно его информации, налоговые льготы отменят для всех авто на бензиновом двигателе (уровень расхода топлива не будет играть роли).

Целью правительства является стимулирование граждан активно переходить на гибридные автомобили и авто с электродвигателями. К 2035 году все эксплуатируемые в стране автомобили должны быть хотя бы с гибридными двигателями.

О планах перейти в обозримом будущем на электромобили объявили уже несколько ведущих мировых автопроизводителей. В частности, компания Rolls Royce перейдет на производство электромобилей к 2030 году.

Власти Японии стремятся сократить объемы выбросов парниковых газов в стране на 46% к 2030 году в сравнении с уровнем 2013 года.

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Ранее газета Financial Times, ссылаясь на лизинговую компанию LeasePlan, сообщила, что цена владения электромобилем сравнялась с затратами на владение бензиновыми и дизельными аналогами. На динамику повлияли снижение стоимости подзарядки и подорожание топлива.

Автоновости,Lada,
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