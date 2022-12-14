Блогерам не нравится российский Evolute

Российский электромобиль Evolute i-Joy при морозах плохо заряжается и разгоняется, при этом из-за особенностей конструкции у него не всегда хорошее сцепление с дорогой. Об этом в своем обзоре на YouTube-канале AutoMPS рассказал бывший главный редактор журнала «За Рулем» Петр Меньших.

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Продажи кроссовера i-Joy начались в середине ноября. Он стал первым электрокроссовером российского производства. Машина оснащена панорамной крышей, камерой обзора 360, датчиками парковки спереди и сзади, круиз-контролем и другими современными технологиями. Evolute производят на Липецком заводе электромобилей «Моторинвест». Машины можно приобрести у официальных дилеров, их стоимость начинается от 2,5 млн рублей.

По словам Петра Меньших, Evolute i-Joy внешне мало отличается от своих бензиновых собратьев, однако, сев за руль отчетливо ощущаешь разницу.

«Эта тачка охотно буксует, а уж на скользкой поверхности тем более. Заезжаешь в поворот, машина также достаточно сильно "соскальзывает"», - отметил он.

Блогер связал это с особенностями конструкции автомобиля, у которого центр тяжести не смещен вперед, как у обычных машин. Благодаря тому, что аккумулятор размещен внизу, на переднюю и заднюю оси приходится примерно по 50% общей массы, что плохо сказывается на сцеплении ведущих передних колес с дорогой и приводит к проблемам.