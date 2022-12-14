Mercedes тестирует седан EQA

Компания Mercedes-Benz впервые вывела на дорожные тесты Mercedes-Benz EQA нового поколения. Фотошпионы уже успели сфотографировать эту новинку в Германии и показали ее в Сети. Первое поколение электрического кроссовера Mercedes EQA появилось в 2021 году. Сейчас немецкий автогигант разрабатывает его второе поколение. И у него будет другой тип кузова – седан.
Mercedes-Benz EQA второго поколения будет совершенно не таким, как модель первого поколения. Во-первых, его построят на другой платформе. Речь идет про специальную платформу для электромобилей, которая называется Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). Ее официально представят в 2024 году. На этой платформе планируют создавать компактные и среднеразмерные автомобили. Во-вторых, у него будет другой дизайн кузова.
При создании EQA второго поколения немецкие специалисты возьмут некоторые аэродинамические хитрости от концепта Vision EQXX. То есть он будет очень аэродинамичным. Автомобили, созданные на платформе MMA, получат новую информационно-развлекательную систему MB.OS, которую разработает Mercedes-Benz. Так немецкий автогигант будет сокращать расходы. Этой мультимедийной системой будут оснащаться не только электромобили, но и машины с двигателями внутреннего сгорания.