Mercedes тестирует седан EQA

Компания Mercedes-Benz впервые вывела на дорожные тесты Mercedes-Benz EQA нового поколения. Фотошпионы уже успели сфотографировать эту новинку в Германии и показали ее в Сети. Первое поколение электрического кроссовера Mercedes EQA появилось в 2021 году. Сейчас немецкий автогигант разрабатывает его второе поколение. И у него будет другой тип кузова – седан.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

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Mercedes-Benz EQA второго поколения будет совершенно не таким, как модель первого поколения. Во-первых, его построят на другой платформе. Речь идет про специальную платформу для электромобилей, которая называется Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). Ее официально представят в 2024 году. На этой платформе планируют создавать компактные и среднеразмерные автомобили. Во-вторых, у него будет другой дизайн кузова.

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