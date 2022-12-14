Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: компания Mercedes тестирует седан EQA

ПроКроссовер.ру

Компания Mercedes-Benz впервые вывела на дорожные тесты Mercedes-Benz EQA нового поколения. Фотошпионы уже успели сфотографировать эту новинку в Германии и показали ее в Сети. Первое поколение электрического кроссовера Mercedes EQA появилось в 2021 году. Сейчас немецкий автогигант разрабатывает его второе поколение. И у него будет другой тип кузова – седан.

Mercedes тестирует седан EQA
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Motor1.com

Mercedes-Benz EQA второго поколения будет совершенно не таким, как модель первого поколения. Во-первых, его построят на другой платформе. Речь идет про специальную платформу для электромобилей, которая называется Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). Ее официально представят в 2024 году. На этой платформе планируют создавать компактные и среднеразмерные автомобили. Во-вторых, у него будет другой дизайн кузова.

Motor1.com

При создании EQA второго поколения немецкие специалисты возьмут некоторые аэродинамические хитрости от концепта Vision EQXX. То есть он будет очень аэродинамичным. Автомобили, созданные на платформе MMA, получат новую информационно-развлекательную систему MB.OS, которую разработает Mercedes-Benz. Так немецкий автогигант будет сокращать расходы. Этой мультимедийной системой будут оснащаться не только электромобили, но и машины с двигателями внутреннего сгорания.

Автоновости,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители