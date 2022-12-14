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18 минут назад

Новости автомира: для родстера «Крым» создали адаптивную пневматическую подвеску

Car.ru

Российский родстер «Крым» получил адаптивную пневматическую подвеску. На созданной платформе авто можно разместить 4-цилиндровый мотор семейства ЕМП, возможна установка гибридного или электрического силового агрегата.

Для родстера «Крым» создали адаптивную пневматическую подвеску
Фото: www.vk.com/crimea_roadsterwww.vk.com/crimea_roadster

Экспериментальное производство отечественного родстера запланировали начать в Орехово-Зуево. Впервые о проекте «Крым», в рамках которого предполагалось построить эксклюзивный спорткар, заговорили в 2013 году.

Принципиальной позицией проектантов стало создание полноценной платформы, причём на отечественных комплектующих. В перспективе предполагалось использование новых технологий с привлечением предприятий-партнёров и других организаций.

Машина, произведенная в третьей генерации, предусматривает установку мощного 4-цилиндрового мотора. Предлагается, что автомобиль получит базовый бензиновый силовой агрегат. Конструкция родстера и компоновка моторного отсека спроектированы таким образом, чтобы вместе с основным двигателем мог бы использоваться и электромотор.

Авторы проекта доказали, что в РФ способны создать уникальный скоростной автомобиль, причём без бюджетных денежных средств.

Разработчики, задействованные в проекте, спроектировали и собрали уникальную пневмоподвеску с использованием отечественных электронных компонентов.

Комплекс Arduino, который управляет подвеской, представляет собой бюджетный микрокомпьютер.

Его программная составляющая и разнообразная периферия обеспечивают работу с пневмоподвеской в ручном или автоматическом режимах. В таком случае дорожный просвет меняется от 50 см до 170 см.

Проект «Крым» по проектированию и постройке уникальных родстеров является перспективным. Он отражает устремлённость технической мысли, направленной на создание особой когорты транспортных средств. Постройка родстеров требует специальных знаний, умения, навыков и понимания того, каким должен быть скоростной автомобиль.

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