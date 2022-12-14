Что раздражает водителей на дорогах

81% россиян считают себя вежливыми водителями и только 16% признались, что иногда водят агрессивно, выяснили СК "Росгосстрах" и сеть автосервисов "Вилгуд" в ходе опроса, проведенного в начале декабря (исследование оказалось в распоряжении "Российской газеты").

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У подавляющего большинства участников опроса (97%) в водительском удостоверении открыта категория B. Кроме того, некоторые респонденты дополнительно имеют право на управление транспортными средствами категории С (24%) и А (14%).

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45% опрошенных имеют стаж вождения более 20 лет, а треть (33%) - от 10 до 20 лет. Получить права 63% смогли с первого раза, а 33% автомобилистов пришлось сдавать экзамен два-три раза.

Большинство участников опроса считают, что нормально знают правила дорожного движения, но наверняка что-то уже забыли. А 15% уверены в своих знаниях на все 100%. При этом 15% респондентов никогда не обновляют свои знания ПДД, а 58% делают это лишь изредка.

В ходе опроса автомобилисты рассказали, как оценивают других водителей на дороге:

- большинство водят адекватно и ведут себя вежливо (53%);

- на дороге много агрессивных водителей (16%);

- многие купили права и не знают ПДД (15%);

- много водителей, которые создают аварийные ситуации (14%).

В топ-5 самых раздражающих вещей на дороге попали опасная езда с сильным превышением скорости или проездом на красный свет (18%), неиспользование поворотников (16%), частые перестроения или так называемая "игра в шашки" (13%), подрезание и слишком медленный водитель впереди (по 10%).

Самыми распространенными нарушениями ПДД у россиян являются превышение скорости (48%) и несоблюдение требований знаков и разметки (10%). А 39% респондентов сказали, что всегда строго соблюдают правила ПДД.

При этом большинство респондентов (85%) считают, что навыки вождения не зависят от пола, и только 12% уверены, что все проблемы на дорогах от женщин за рулем.