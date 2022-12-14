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10 минут назад

Новости автомира: кроссовер Ferrari Purosangue впервые показали на «живом» видео

Motor.ru

Первый кроссовер Ferrari под названием Purosangue начнут поставлять клиентам, которым посчастливилось его заказать, только во втором квартале следующего года. Однако дилеры уже начали получать первые экземпляры. Глянцево-черный Purosangue недавно доставили в автосалон HR Own Ferrari Mayfair в Лондоне, где его прибытие засняли на видео, впервые показав экстерьер и салон пятиметровой модели с 725-сильным V12 вживую.

Кроссовер Ferrari Purosangue впервые показали на «живом» видео
Фото: TFJJ / YouTubeTFJJ / YouTube

Данный экземпляр выкрашен в черный оттенок Nero Purosangue с мелким красным шиммером, который можно разглядеть только при приближении камеры к поверхности краски, и имеет двухцветные колесные диски и желтые тормозные суппорты. Салон с четырьмя раздельными креслами, лишенный центрального экрана мультимедийной системы, полностью оформлен в черном цвете.

В движение кроссовер Ferrari приводит 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил (716 Нм крутящего момента). На разгон с места до 100 километров в час модель тратит всего 3,3 секунды. Пару двигателю составляет восьмидиапазонный преселективный «робот», привод полный. Как ожидается, в будущем в гамму Purosangue добавят также наддувные моторы и гибридные силовые установки.

Несмотря на то что Ferrari вступила в SUV-сегмент заметно позднее конкурентов, Purosangue вызывал настоящий ажиотаж. Всего за два с половиной месяца с момента старта продаж Ferrari удалось набрать заказов на два года вперед, и продажи были приостановлены.

Не отпугнула покупателей даже цена, которая в Великобритании стартует с 313,1 тысячи фунтов стерлингов (24,5 миллиона рублей) — значительно больше, чем просят за Lamborghini Urus (177 тысяч фунтов, 13,8 миллиона рублей) или Aston Martin DBX (160 тысяч фунтов, 12,5 миллиона).

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