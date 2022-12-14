Вьетнамская VinFast может выйти на рынок РФ после 2023 года

Вьетнамский автобренд VinFast может выйти на российский автомобильный рынок после 2023 года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили в международном офисе автокомпании.

Фото: VinFast VinFast

«На первом этапе представления нашего бренда в Европе мы сосредоточимся на рынках Франции, Германии и Нидерландов. Так как потребуется серьезная доработка автомобиля, русский вариант (адаптированных для РФ моделей VinFast — «Газета.Ru») будет рассматриваться после 2023 года» — рассказал «Газете Ru» официальный представитель головного офиса VinFast.

На вопрос о том, какие автомобили планируется продавать на российском рынке в VinFast не ответили. На официальном сайте фирмы представлены кроссоверы VF8 и VF9.

Первый представляет собой внедорожник длиной 4750 мм с двумя двигателями суммарной мощностью 408 л.с. Упрощенная версия имеет один двигатель мощностью 204 л. с. На одной зарядке машина может проехать до 500 км.

Вторая модель – полноразмерный внедорожник длиной 5118 мм. Он комплектуется двумя электромоторами. Мощность системы – 402 л.с. Минимальный пробег 680 км.