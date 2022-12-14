Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: вьетнамская марка VinFast планирует выйти на российский рынок после 2023 года

Газета.Ru

Вьетнамский автобренд VinFast может выйти на российский автомобильный рынок после 2023 года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили в международном офисе автокомпании.

Вьетнамская VinFast может выйти на рынок РФ после 2023 года
Фото: VinFastVinFast

«На первом этапе представления нашего бренда в Европе мы сосредоточимся на рынках Франции, Германии и Нидерландов. Так как потребуется серьезная доработка автомобиля, русский вариант (адаптированных для РФ моделей VinFast — «Газета.Ru») будет рассматриваться после 2023 года» — рассказал «Газете Ru» официальный представитель головного офиса VinFast.

На вопрос о том, какие автомобили планируется продавать на российском рынке в VinFast не ответили. На официальном сайте фирмы представлены кроссоверы VF8 и VF9.

Первый представляет собой внедорожник длиной 4750 мм с двумя двигателями суммарной мощностью 408 л.с. Упрощенная версия имеет один двигатель мощностью 204 л. с. На одной зарядке машина может проехать до 500 км.

Вторая модель – полноразмерный внедорожник длиной 5118 мм. Он комплектуется двумя электромоторами. Мощность системы – 402 л.с. Минимальный пробег 680 км.

Автомобильный бренд VinFast появился в 2017-м, его основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг, который сделал свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости. На сегодняшний день марка представлена во Вьетнаме и США.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители