BMW отзывает новую 7-Series

BMW запустила отзывную кампанию, нацеленную на некоторые седаны 7-й серии, выпущенные в 2022 году. Проблема в телематическом блоке управления может привести к тому, что он не сможет предоставить данные GPS службам экстренной помощи, когда автомобиль попадет в аварию.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Компания заявляет, что все пострадавшие автомобили по-прежнему поддерживают вызов службы экстренной помощи в обычном режиме, но не могут автоматически передавать точные данные геолокации спасательным командам, что потенциально усложняет процесс определения места аварии.

Проблема была впервые обнаружена во время испытаний прототипа в июле этого года, но ее не удалось отнести к конкретному неисправному устройству. Компания BMW рассмотрела проблемы с сотовой сетью, ошибки в программном обеспечении и множество других факторов, но в конечном итоге потребовала целого дополнительного расследования, пока не нашла поставщика, ответственного за поставку неисправных TCU.