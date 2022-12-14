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21 минуту назад

Новости автомира: компания BMW отзывает в США новую 7-Series

ПроКроссовер.ру

BMW запустила отзывную кампанию, нацеленную на некоторые седаны 7-й серии, выпущенные в 2022 году. Проблема в телематическом блоке управления может привести к тому, что он не сможет предоставить данные GPS службам экстренной помощи, когда автомобиль попадет в аварию.

BMW отзывает новую 7-Series
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Компания заявляет, что все пострадавшие автомобили по-прежнему поддерживают вызов службы экстренной помощи в обычном режиме, но не могут автоматически передавать точные данные геолокации спасательным командам, что потенциально усложняет процесс определения места аварии.

Проблема была впервые обнаружена во время испытаний прототипа в июле этого года, но ее не удалось отнести к конкретному неисправному устройству. Компания BMW рассмотрела проблемы с сотовой сетью, ошибки в программном обеспечении и множество других факторов, но в конечном итоге потребовала целого дополнительного расследования, пока не нашла поставщика, ответственного за поставку неисправных TCU.

Блоки TCU будут заменены на 116 затронутых автомобилях, включая модели 740i и 760i xDrive и 53 модели i7 xDrive60, собранные этой осенью. В пресс-релизе подчеркивается, что ни один из автомобилей еще не доставлен, поэтому вернуть их из дилерских центров и логистических центров не составит труда.

Автоновости,BMW,
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