BMW отзывает новую 7-Series

BMW запустила отзывную кампанию, нацеленную на некоторые седаны 7-й серии, выпущенные в 2022 году. Проблема в телематическом блоке управления может привести к тому, что он не сможет предоставить данные GPS службам экстренной помощи, когда автомобиль попадет в аварию.
Компания заявляет, что все пострадавшие автомобили по-прежнему поддерживают вызов службы экстренной помощи в обычном режиме, но не могут автоматически передавать точные данные геолокации спасательным командам, что потенциально усложняет процесс определения места аварии.
Проблема была впервые обнаружена во время испытаний прототипа в июле этого года, но ее не удалось отнести к конкретному неисправному устройству. Компания BMW рассмотрела проблемы с сотовой сетью, ошибки в программном обеспечении и множество других факторов, но в конечном итоге потребовала целого дополнительного расследования, пока не нашла поставщика, ответственного за поставку неисправных TCU.
Блоки TCU будут заменены на 116 затронутых автомобилях, включая модели 740i и 760i xDrive и 53 модели i7 xDrive60, собранные этой осенью. В пресс-релизе подчеркивается, что ни один из автомобилей еще не доставлен, поэтому вернуть их из дилерских центров и логистических центров не составит труда.