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36 минут назад

Новости автомира: российский автобренд Evolute начал выпускать машины с дистанционным управлением

Газета.Ruиещё 1

Российский производитель автомобилей Evolute объявил о запуске мобильного приложения, с помощью которого можно управлять многими функциями машины дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Evolute начал выпускать машины с дистанционным управлением
Фото: EvoluteEvolute

«С помощью приложения можно удаленно контролировать уровень заряда и остаточный пробег электромобиля, состояние дверей, фар, температуру салона и аккумулятора. Получать информацию об уровне деградации батареи. Можно удаленно управлять климат-контролем электромобиля для предстоящей комфортной поездки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент мобильное приложение актуально для автомобилей Evolute i-Pro и Evolute i-Joy. В будущем планируется оснастить новой технологией все модели бренда.

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