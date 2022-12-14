Evolute начал выпускать машины с дистанционным управлением

«С помощью приложения можно удаленно контролировать уровень заряда и остаточный пробег электромобиля, состояние дверей, фар, температуру салона и аккумулятора. Получать информацию об уровне деградации батареи. Можно удаленно управлять климат-контролем электромобиля для предстоящей комфортной поездки», — говорится в сообщении.