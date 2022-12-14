Evolute начал выпускать машины с дистанционным управлением

Российский производитель автомобилей Evolute объявил о запуске мобильного приложения, с помощью которого можно управлять многими функциями машины дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба марки.
«С помощью приложения можно удаленно контролировать уровень заряда и остаточный пробег электромобиля, состояние дверей, фар, температуру салона и аккумулятора. Получать информацию об уровне деградации батареи. Можно удаленно управлять климат-контролем электромобиля для предстоящей комфортной поездки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент мобильное приложение актуально для автомобилей Evolute i-Pro и Evolute i-Joy. В будущем планируется оснастить новой технологией все модели бренда.