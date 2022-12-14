Бывший российский завод Nokian Tyres возобновит выпуск шин

В ФАС было направлено ходатайство со стороны нефтяной российской компании «Татнефть» на приобретение Nokian Tyres. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Покупатель станет владельцем 100% долей. В собственность перейдут завод во Всеволожске и торговая компания «Нокиан Шина».

Сообщается о планах продолжить выпуск шин на мощностях предприятия. Кроме того, подчеркивается, что российскими дочерними компаниями были поданы заявки на регистрацию новых товарных знаков Ikonan, Ikon, Ivanor и Torsten.

Факт продажи активов был подтвержден в финской компании Nokian. Сделка оценивается примерно в €400 млн. Информации о том, станет ли «Татнефть» обладателем прав на технологии Nokian, нет.

Проектная мощность завода, как указывают региональные власти, будет сохранена. Предприятие во Всеволожске способно выпускать порядка 17 млн шин в год.