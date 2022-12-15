"Соллерс" выкупил долю Mazda в СП во Владивостоке

Группа «Соллерс» закрыла сделку по выкупу доли японского автоконцерна Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской фирмы.

О намерении выкупить долю в СП с Mazda в «Соллерс» заявили в середине ноября. Речь шла о символической сумме €1 продаже за один евро. Убыток Mazda Motor в связи с уходом с российского рынка оценен в 12 млрд иен ($82 млн). СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускало автомобили в режиме крупноузловой сборки с 2012 года.