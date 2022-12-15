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1 час назад

Новости автомира: "Соллерс" выкупил долю Mazda в СП во Владивостоке

Газета.Ruиещё 1

Группа «Соллерс» закрыла сделку по выкупу доли японского автоконцерна Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской фирмы.

"Соллерс" выкупил долю Mazda в СП во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

О намерении выкупить долю в СП с Mazda в «Соллерс» заявили в середине ноября. Речь шла о символической сумме €1 продаже за один евро. Убыток Mazda Motor в связи с уходом с российского рынка оценен в 12 млрд иен ($82 млн). СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускало автомобили в режиме крупноузловой сборки с 2012 года.

На предприятии выпускались кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седаны Mazda 6.

Ранее сообщалось, что компания «Соллерс» планирует запустить производство кроссоверов на заводе во Владивостоке во втором квартале 2023 года.

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