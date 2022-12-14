В Швеции заметили необычный электромобиль

В Сети показали одноместный датский электромобиль CityEL, впервые показанный еще в 1987 году. Это один из самых необычных электрокаров в мире. Его заметили на улицах Гетеборга, Швеция. CityEL разработала в середине 1980-х годов датская компания EL Trans AS. Потом эта компания два раза меняла название и сейчас известна как Smiles AG. Она до сих пор выпускает CityEL, но уже вместе с немецкими партнерами (производство в Германии).

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

Как вы, конечно, заметили, CityEL представляет собой одноместный маленький электрокар с тремя колесами. Объем багажника составляет 300 литров. При необходимости можно установить детское кресло и перевозить ребенка весом до 30 кг. У этого электрокара есть три версии кузова. В стандартной версии Basic крыша сплошная. У некоторых версий боковые окна сделаны из плексигласа. У версии Convertible верх полностью открытый (ее больше не выпускают).У версии Targa мягкий верх съемный.

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