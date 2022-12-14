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1 час назад

Новости автомира: в Швеции заметили необычный электромобиль

ПроКроссовер.ру

В Сети показали одноместный датский электромобиль CityEL, впервые показанный еще в 1987 году. Это один из самых необычных электрокаров в мире. Его заметили на улицах Гетеборга, Швеция. CityEL разработала в середине 1980-х годов датская компания EL Trans AS. Потом эта компания два раза меняла название и сейчас известна как Smiles AG. Она до сих пор выпускает CityEL, но уже вместе с немецкими партнерами (производство в Германии).

В Швеции заметили необычный электромобиль
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Как вы, конечно, заметили, CityEL представляет собой одноместный маленький электрокар с тремя колесами. Объем багажника составляет 300 литров. При необходимости можно установить детское кресло и перевозить ребенка весом до 30 кг. У этого электрокара есть три версии кузова. В стандартной версии Basic крыша сплошная. У некоторых версий боковые окна сделаны из плексигласа. У версии Convertible верх полностью открытый (ее больше не выпускают).У версии Targa мягкий верх съемный.

ПроКроссовер.ру

Новая версия FactFour имеет более совершенную электрическую силовую установку, чем раньше. Она оснащается четырьмя свинцовыми батареями и мотором мощностью 4 кВт. Запас хода составляет 90 км при максимальной скорости 63 км/ч. Именно такой электромобиль вы видите на фотографиях. CityEL весит всего 280 килограммов. Его могут поднять даже три человека. Если га электромобиль установить литий-ионную батарею, то он весит на 70 кг меньше.

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