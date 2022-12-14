В Швеции заметили необычный электромобиль

В Сети показали одноместный датский электромобиль CityEL, впервые показанный еще в 1987 году. Это один из самых необычных электрокаров в мире. Его заметили на улицах Гетеборга, Швеция. CityEL разработала в середине 1980-х годов датская компания EL Trans AS. Потом эта компания два раза меняла название и сейчас известна как Smiles AG. Она до сих пор выпускает CityEL, но уже вместе с немецкими партнерами (производство в Германии).
Как вы, конечно, заметили, CityEL представляет собой одноместный маленький электрокар с тремя колесами. Объем багажника составляет 300 литров. При необходимости можно установить детское кресло и перевозить ребенка весом до 30 кг. У этого электрокара есть три версии кузова. В стандартной версии Basic крыша сплошная. У некоторых версий боковые окна сделаны из плексигласа. У версии Convertible верх полностью открытый (ее больше не выпускают).У версии Targa мягкий верх съемный.
Новая версия FactFour имеет более совершенную электрическую силовую установку, чем раньше. Она оснащается четырьмя свинцовыми батареями и мотором мощностью 4 кВт. Запас хода составляет 90 км при максимальной скорости 63 км/ч. Именно такой электромобиль вы видите на фотографиях. CityEL весит всего 280 килограммов. Его могут поднять даже три человека. Если га электромобиль установить литий-ионную батарею, то он весит на 70 кг меньше.