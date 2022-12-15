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19 минут назад

Новости автомира: Ford Edge 2023 в гибридной версии готовится к официальному дебюту

ПроКроссовер.руиещё 1

Сегмент электромобилей в настоящее время становится автомобильным сектором с высоким спросом: за последние несколько лет дебютировало несколько электромобилей, а в ближайшем будущем появится еще больше. У Ford большие планы по электрификации на будущее. На данный момент бренд выпустил отличные электромобили, такие как Mustang Mach-E и F-150 Lightning. С тех пор, как Ford Edge появился на сцене, он в значительной степени затмил всех. Фактически, Ford Edge 2022 года по-прежнему продается очень хорошо и линейка Ford Edge третьего поколения появится в 2023 году.

Гибридная версия Ford Edge 2023 готовится к официальному дебюту
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

В базе Министерства промышленности Китая замечены документы, указывающие на новую версию Ford Edge. Как стало известно, теперь Ford Edge 2023 будет доступен не только в версии со стандартным гибридным двигателем под капотом, но и с гибридной установкой. Причем для кроссовера заявлены «мягкая» и подключаемая гибридные технологии.

Автоновости,Ford Edge,Ford,
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