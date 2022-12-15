Гибридная версия Ford Edge 2023 готовится к официальному дебюту

Сегмент электромобилей в настоящее время становится автомобильным сектором с высоким спросом: за последние несколько лет дебютировало несколько электромобилей, а в ближайшем будущем появится еще больше. У Ford большие планы по электрификации на будущее. На данный момент бренд выпустил отличные электромобили, такие как Mustang Mach-E и F-150 Lightning. С тех пор, как Ford Edge появился на сцене, он в значительной степени затмил всех. Фактически, Ford Edge 2022 года по-прежнему продается очень хорошо и линейка Ford Edge третьего поколения появится в 2023 году.