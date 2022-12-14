Продажи китайских автомобилей взлетели в России

Объем проданных легковых автомобилей китайских марок вырос с октября по ноябрь 2022 года на 26%, согласно данным «Автостат Инфо». В абсолютном выражении продажи выросли с 12 864 до 16 206 ед. Сегмент китайских автомобилей показывает рост и год к году: относительно ноября 2021 года показатели реализации выросли на 58,7%, то есть с 10 215 до 16 206 ед. авто.

Примечательно, что ноябрьский результат продаж стал самым высоким за все прошедшие месяцы. Всего же с начала года и по ноябрь включительно российские покупатели приобрели 96 023 автомобиля китайских марок.

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Это лишь на 2,6% меньше продаж за тот же период 2021 года — 98 573 ед.

Chery занимает первое место среди китайских марок по продажам в ноябре, демонстрируя рост на 38,5% относительно октября (с 4006 до 5549 ед.). Haval показал второй результат в ноябре — 4528 ед., что немного превышает продажи в октябре (4346 авто). Geely вышла на третье место по продажам среди китайских марок, реализовав в ноябре 3463 авто, на 35% больше, чем в октябре (2562 ед.). Далее в топ-5 «китайцев» расположились Exeed и Changan. Обе марки показали заметный рост относительно октябрьских результатов. Так, за отчетные два месяца продажи автомобилей Exeed выросли на 37% с 1218 до 1665 ед., а объем проданных автомобилей Changan выросли на 28% с 223 до 285 авто. В ноябрьский рейтинг китайских марок вошла и Omoda, реализовавшая в прошлом месяце в РФ 140 своих машин.

"Автостат Инфо"