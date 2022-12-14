Дептранс Москвы: с 19 декабря пробок в городе будет еще больше

С праздниками приходят предновогодние заторы на дорогах Москвы. Несмотря на то, что утром было 10 баллов, еще больше машин, а следовательно, заторов на дорогах будет с 19 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.
"С 19 декабря поездок на личном транспорте по городу станет больше, - пишет ведомство. - А пик загруженности придется на 22-28 декабря. Вечерний час пик будет начинаться раньше, около 15 часов, и продолжаться до 20:30".
Как уточнили в ведомстве, если погода ухудшится, движение транспорта замедлится еще сильнее. Наибольшие пробки ожидают возле крупных ТЦ и в центре города.
Чтобы не стоять в заторах департамент транспорта предложил заранее подумать о подарках, а в часы пик пользоваться городским транспортом.
Освободятся дороги уже с 31 декабря. Серьезных затруднений в новогоднюю ночь и первые дни Нового года не ждут. Затем начнутся небольшие пробки, не выше 3 баллов. Трафик восстановится приблизительно с 17 января.