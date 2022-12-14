Great Wall готовит аналог Mercedes-AMG GT

Недавно в России запатентовали экстравагантный седан с названием «Механический дракон» (Mecha Dragon) – это разработка бренда Salon, который принадлежит Great Wall. Теперь выяснилось, что китайский концерн готовит еще одну «четврехдверку», причем спортивную – в самой компании ее сравнивают с Mercedes-AMG GT. Новинка уже засветилась на нескольких патентных изображениях и на шпионских снимках, правда в виде тестового мула. Ожидается, что пока безымянная модель будет представлять сбой лифтбек с продольно расположенным двигателем.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Как сообщает портал «Китайские автомобили», на шпионских снимках запечатан тестовый мул – под кузовом Wey Mocha скрывается шасси будущего спорткара. Можно заметить длинную колесную базу, из-за которой колеса не помешаются в арки кузова Mocha, и низко расположенную выхлопную трубу. Инсайдеры прочат будущей спортивной «четырехдверке» 2,0-литровый двигатель 4N20A в составе гибридной установки.

Пока нельзя с уверенностью сказать, под какой маркой дебютирует спорткар. Больше подробностей о модели появится ближе к премьере, запланированной на 2023 год.

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