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18 минут назад

Новости автомира: Great Wall готовит аналог Mercedes-AMG GT. Первые фотографии

Motor.ru

Недавно в России запатентовали экстравагантный седан с названием «Механический дракон» (Mecha Dragon) – это разработка бренда Salon, который принадлежит Great Wall. Теперь выяснилось, что китайский концерн готовит еще одну «четврехдверку», причем спортивную – в самой компании ее сравнивают с Mercedes-AMG GT. Новинка уже засветилась на нескольких патентных изображениях и на шпионских снимках, правда в виде тестового мула. Ожидается, что пока безымянная модель будет представлять сбой лифтбек с продольно расположенным двигателем.

Great Wall готовит аналог Mercedes-AMG GT
Фото: Motor.ruMotor.ru

Как сообщает портал «Китайские автомобили», на шпионских снимках запечатан тестовый мул – под кузовом Wey Mocha скрывается шасси будущего спорткара. Можно заметить длинную колесную базу, из-за которой колеса не помешаются в арки кузова Mocha, и низко расположенную выхлопную трубу. Инсайдеры прочат будущей спортивной «четырехдверке» 2,0-литровый двигатель 4N20A в составе гибридной установки.

Пока нельзя с уверенностью сказать, под какой маркой дебютирует спорткар. Больше подробностей о модели появится ближе к премьере, запланированной на 2023 год.

Motor.ru
Motor.ru
Патентная палата КНР

Что же касается упомянутого «Механического дракона», то он дебютировал еще в 2021 году. Это пятиметровый полноприводный седан с ретро-дизайном и электрической силовой установкой, состоящей из двух электромоторов, суммарно развевающих 550 лошадиных сил. Емкость аккумуляторной батареи составляет 115 киловатт-часов, одного ее заряда хватает на 802 километра по циклу NEDC. Первая партия из 99 экземпляров Mecha Dragon была распродана за три с половиной часа.

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