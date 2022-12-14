Минздрав совместно с МВД разработал законопроект, согласно которому водительские медсправки для получения водительских удостоверений могут перевести в электронный формат. Об этом пишет Motor.

По словам главы Минздрава Павла Пугачева, водительский документ могут перевести в цифровой формат 1 марта 2024 года — соответствующий проект уже подготовлен совместно с МВД. Он подчеркнул, что электронные медицинские справки уже действуют для выдачи разрешения на оружие, что позволяет избежать подделок. Также такой формат упрощает процесс аннулирования документа, если, у владельца обнаружатся какие-либо противопоказания для владения оружием.

Предполагается, что аналогичная система станет актуальна и для водительских справок с весны 2024 года.

Ранее МВД разработало проект постановления, согласно которому кандидатам в водители не придется предоставлять ГИБДД справку о медицинских противопоказаниях. Теперь всю информацию о здоровье инспекторы будут получать в электронном виде.