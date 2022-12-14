Почему АвтоВАЗ не смог оперативно установить новый "автомат" на Vesta

Не так давно президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Lada Vesta не получит новый "автомат" в 2023 году - возобновление производства модели начнется с "механики". Обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Цыганов рассказал "Российской газете", почему компании не удалось оперативно найти нового поставщика АКПП.
"Проблема АвтоВАЗа с "автоматом" многофакторная. Это не так просто - купить автоматическую коробку передач и поставить ее на автомобиль. Это должна быть автоматическая коробка передач, которая подходит для конкретного автомобиля, в данном случае для Vesta. Подходить она должна по многим параметрам, таким как масса, габариты.
Автоматическая коробка передач должна стыковаться по входному моменту с двигателем и другими элементами трансмиссии Vesta, также у нее должны быть более-менее подходящая конфигурация присоединительных элементов, чтобы не нужно было переделывать картер. Таким образом, подходящих "автоматов" весьма немного, которые можно установить на автомобиль без серьезных его переделок. И этот аспект сужает круг потенциального выбора до буквально единиц производителей автоматических коробок.
Второй очень важный момент, что любое производство автоматов планируется на годы вперед. Заводы загружены заказами от клиентов, с которыми сотрудничают давно. Конечно, мы сейчас говорим о китайском производстве, потому что в нынешних реалиях АвтоВАЗ может искать только там. Никто из китайских производителей не сможет продать большой объем на сторону сразу, нужно заключить контракт, произвести оплату, спланировать производство. Вот на эти процессы нужно как минимум год-полтора, чтобы установочную партию произвести и отправить", - отмечает эксперт.
Он также добавляет, что существует третья проблема - самая важная.
"Это готовность производителя переступить через международные санкции и не попасть под вторичные. Таким образом, еще больше сужается круг потенциальных поставщиков. Примерно половина автоматических коробок передач, производимых в Китае, изготавливается либо по лицензиям европейских, американских или японских фирм, либо по выкупленной документации. Или может быть еще какой-то вариант сотрудничества с западными компаниями: вплоть до прямого участия этих компаний в производствах.
"Автоматов", разработанных чисто китайскими фирмами, очень мало, и это, как правило, либо вариаторы, либо роботизированные коробки преселективные с двумя сцеплениями. АвтоВАЗ изначально хотел выбрать себе как раз не вариатор и не преселективный робот, а классический гидромеханический автомат. И вот несколько месяцев ушло на то, чтобы понять, что на рынке нет ни одного предложения гидромеханического "автомата", который подходил бы по всем параметрам АвтоВАЗу.
Поэтому компания снизила планку требований и теперь готова покупать и вариатор, и преселективную коробку передач, но оказалось, что и тут выбор весьма невелик. И даже те китайские компании, которые готовы сотрудничать немедленно, не готовы АвтоВАЗ поставлять эти коробки в каком-то товарном объеме.
Но насколько мне известно, АвтоВАЗ до сих пор не выбрал окончательного партнера, не говоря уже о том, чтобы он продвинулся в переговорах с ним о финансировании проекта, о поставках и испытаниях этой коробки", - рассказывает Цыганов.