Почему АвтоВАЗ не смог оперативно установить новый "автомат" на Vesta

Второй очень важный момент, что любое производство автоматов планируется на годы вперед. Заводы загружены заказами от клиентов, с которыми сотрудничают давно. Конечно, мы сейчас говорим о китайском производстве, потому что в нынешних реалиях АвтоВАЗ может искать только там. Никто из китайских производителей не сможет продать большой объем на сторону сразу, нужно заключить контракт, произвести оплату, спланировать производство. Вот на эти процессы нужно как минимум год-полтора, чтобы установочную партию произвести и отправить", - отмечает эксперт.