Ноль звезд: электрокар JAC провалил краш-тест

JAC E10x показал, возможно, худший результат по итогам краш-тестов, которые проводила независимая организация LatinNCAP. Компактному электрокару не удалось заработать ни одной звезды: безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили на ноль баллов из 100 возможных, а испытания системы курсовой устойчивости и вовсе пришлось прервать из-за чрезмерного износа шин. Но что еще хуже, после ДТП электрокар не отключает питание автоматически, что может привести к взрыву.

Фото: LatinNCAP LatinNCAP

JAC, китайская марка, благодаря которой в России возродили «Москвич», раскритиковали за провальные результаты краш-теста электрического хэтчбека E10x. На российском рынке эта модель не представлена, хотя в начале года КамАЗ привез в страну опытный образец такого сити-кара – это породило слухи о лицензионной сборке «батарейного» JAC под брендом КамАЗ.

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3,65-метровый электрокар, разработанный JAC в кооперации с Volkswagen, дебютировал в 2020 году. Модель представлена с несколькими видами тяговых батарей емкостью от 15 до 31,4 киловатт-часа и единственным электромотором на передней оси, который, в зависимости от версии, развивает 41 или 61 лошадиную силу. У базового E10x всего одна подушка безопасности, а за вторую, как и за систему курсовой устойчивости, придется доплатить. В Китае модель стоит 39,9 тысячи юаней, то есть чуть больше 360 тысяч рублей по нынешнему курсу.

JAC E10x продается не только в Китае, но и в странах Латинской Америки, так что проверкой безопасности модели занялась местная организация LatinNCAP. Электрокар поучаствовал в аварии с фронтальным и боковым столкновениями: защиту водителя и взрослых пассажиров оценили в ноль баллов, защиту пассажиров-детей – в 6,34 балла, защиту пешехода – в 20,25 балла, а работу электронных систем – в 6,98 балла. Этого не хватило даже на одну звезду из пяти возможных. Эксперты пришли к выводу, что E10x опасен для всех, находящихся в салоне.