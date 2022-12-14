«Соллерс» запустил продажи автомобилей под своим брендом

«Argo полагается на 2-литровый 147-сильный бензиновый мотор и 2-литровый 130-сильный дизель в сочетании с "механикой". "Соллерс", к слову, уже запустил процесс локализации двигателей для обоих моделей. Пока - дизельных, позже – бензинового», - отмечается в публикации.