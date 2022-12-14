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46 минут назад

Новости автомира: «Соллерс» запустил продажи автомобилей под своим брендом

Лера Букина

Гендиректор «Соллерса» Николай Соболев объявил о старте продаж двух легких коммерческих автомобилей под своим брендом - Argo и Atlant, передает ТАСС.

«Соллерс» запустил продажи автомобилей под своим брендом
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что стоимость Sollers Argo начинается от 2,5 млн рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем, Sollers Atlant - от 2,9 млн рублей.

Как выяснила «Российская газета», для Atlant предлагают только дизельные двигатели - объемом 2,7 л, мощностью 150 л.с. и объемом 1,9 л, мощностью 139 л.с. Коробка передач - 6-ступенчатая «механика».

«Argo полагается на 2-литровый 147-сильный бензиновый мотор и 2-литровый 130-сильный дизель в сочетании с "механикой". "Соллерс", к слову, уже запустил процесс локализации двигателей для обоих моделей. Пока - дизельных, позже – бензинового», - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что у россиян появилась возможность заказать новинку китайского премиального бренда Voyah. Речь идет об электрическом полноприводном кроссовере Voyah Free. Компания уже приступила к приему заказов в России.

Автоновости,Николай Соболев,Соллерс Авто,
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