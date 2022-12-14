В Иране рассказали о переговорах по поставкам автомобилей в РФ

Посол Ирана в РФ Казем Джалали рассказал, что Москва и Тегеран ведут переговоры о поставках иранских машин в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что перевести переговоры в практическую плоскость удастся «как можно скорее».

«Это постоянно присутствует в нашей повестке дня, диалог идет по этому вопросу, и мы претворим это взаимодействие в жизнь», - заявил Джалали.

Он отметил, что на рынке Ирана уже представлены некоторые российские авто. Кроме того, Россия и Иран обсуждают возможность совместного производства машин, рассказал посол.

По его словам, за последние 43 года действия западных санкций против Ирана страна достигла заметного прогресса в автопроизводстве.

«Российская газета» ранее писала, что на рынке РФ могут появиться компании Iran Khodro и Saipa. Обозреватель авто Сергей Цыганов заявил изданию, что авто этих компаний вряд ли будут дешевле Lada Granta.