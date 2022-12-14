В Иране рассказали о переговорах по поставкам автомобилей в РФ

Посол Ирана в РФ Казем Джалали рассказал, что Москва и Тегеран ведут переговоры о поставках иранских машин в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат выразил надежду, что перевести переговоры в практическую плоскость удастся «как можно скорее».
«Это постоянно присутствует в нашей повестке дня, диалог идет по этому вопросу, и мы претворим это взаимодействие в жизнь», - заявил Джалали.
Он отметил, что на рынке Ирана уже представлены некоторые российские авто. Кроме того, Россия и Иран обсуждают возможность совместного производства машин, рассказал посол.
По его словам, за последние 43 года действия западных санкций против Ирана страна достигла заметного прогресса в автопроизводстве.
«Российская газета» ранее писала, что на рынке РФ могут появиться компании Iran Khodro и Saipa. Обозреватель авто Сергей Цыганов заявил изданию, что авто этих компаний вряд ли будут дешевле Lada Granta.
Эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что цены на иранские машины будут начинаться от 750 тыс. рублей.