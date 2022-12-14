Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
22 минуты назад

Новости автомира: LADA представит свою новинку на льду Байкала в 2023 году

Car.ru

АВТОВАЗ и Международный фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» объявляют о сотрудничестве, в рамках которого LADA становится титульным партнером мероприятия на сезон 2023 года. Пятый фестиваль скорости пройдет с 7 по 11 марта 2023 года.

LADA представит свою новинку на льду Байкала в 2023 году
Фото: Car.ruCar.ru

В рамках сотрудничества логотипы LADA появятся на всей территории мероприятия, также будут предусмотрены зоны экспонирования автомобилей, где любители скорости и поклонники бренда смогут познакомиться с модельным рядом LADA.

Car.ru

Важным событием юбилейного фестиваля станет появление нового зачета – «Формула LADA». Пилоты «Формулы LADA» будут соревноваться на специально подготовленной ледяной трассе в восьми категориях, разделенных на автомобили разных моделей и с разным типом привода. При этом для всех классов «Формулы LADA» будет отсутствовать регистрационный взнос. Наибольшее внимание будет приковано к заводской спортивной команде LADA, которая предпримет попытку установить рекорд скорости на одной из новинок бренда.

Начальник управления по маркетингу АО «АВТОВАЗ» Анна Курочкина: «Фестиваль скорости – это мероприятие для всех желающих, это настоящее «народное» соревнование, в котором шанс на победу есть у каждого. Этот факт роднит «Байкальскую милю» с маркой LADA, которая является одной из основ российского любительского и профессионального автоспорта. Именно LADA становится первой ступенью для многих начинающих автогонщиков. Именно LADA является базой для множества проектов технического творчества. Уверена, что «Байкальская миля» и LADA обеспечат нам уникальное зрелище и новые рекорды».

Car.ru

Организаторы Фестиваля скорости «Байкальская миля» Сергей Мальцев и Дмитрий Хитров: «Мы благодарны и рады поддержке от АВТОВАЗа, легенды и лидера отечественного автопрома! Вместе мы открываем новую страницу истории «Байкальской мили» и на свет появляется совершенно новый индивидуальный зачет «Формула LADA». Лед Байкала — настоящее испытание своих навыков и возможностей для любого пилота и его техники. С нетерпением будем ждать в новом зачете верных поклонников LADA на всех моделях марки разных лет — от новых авто до ставших уже классикой. На старте надеемся увидеть, как опытных гонщиков, так и тех, кто только делает свои первые шаги в гонках».

Автоновости,Lada,Анна Курочкина,Сергей Мальцев,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители