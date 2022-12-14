LADA представит свою новинку на льду Байкала в 2023 году

АВТОВАЗ и Международный фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» объявляют о сотрудничестве, в рамках которого LADA становится титульным партнером мероприятия на сезон 2023 года. Пятый фестиваль скорости пройдет с 7 по 11 марта 2023 года.

Фото: Car.ru Car.ru

В рамках сотрудничества логотипы LADA появятся на всей территории мероприятия, также будут предусмотрены зоны экспонирования автомобилей, где любители скорости и поклонники бренда смогут познакомиться с модельным рядом LADA.

Car.ru

Важным событием юбилейного фестиваля станет появление нового зачета – «Формула LADA». Пилоты «Формулы LADA» будут соревноваться на специально подготовленной ледяной трассе в восьми категориях, разделенных на автомобили разных моделей и с разным типом привода. При этом для всех классов «Формулы LADA» будет отсутствовать регистрационный взнос. Наибольшее внимание будет приковано к заводской спортивной команде LADA, которая предпримет попытку установить рекорд скорости на одной из новинок бренда.

Начальник управления по маркетингу АО «АВТОВАЗ» Анна Курочкина: «Фестиваль скорости – это мероприятие для всех желающих, это настоящее «народное» соревнование, в котором шанс на победу есть у каждого. Этот факт роднит «Байкальскую милю» с маркой LADA, которая является одной из основ российского любительского и профессионального автоспорта. Именно LADA становится первой ступенью для многих начинающих автогонщиков. Именно LADA является базой для множества проектов технического творчества. Уверена, что «Байкальская миля» и LADA обеспечат нам уникальное зрелище и новые рекорды».

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