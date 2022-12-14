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1 час назад

Новости автомира: сроки давности привлечения к ответственности за нарушения ПДД будут считать в днях

АвтоКод

В России могут сократить сроки давности за привлечение к ответственности за административные правонарушения, в том числе за нарушения ПДД, до одних суток. Исчислять срок будут с момента совершения нарушения. Соответствующие поправки в КОАП РФ находятся на рассмотрении Госдумы РФ.

Сроки давности привлечения к ответственности за нарушения ПДД будут считать в днях
Фото: АвтоКодАвтоКод

Сейчас срок привлечения к административной ответственности со стороны ГИБДД составляет два месяца. Если дело рассматривается в суде, например, если водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения или выехал на встречную полосу, то решение выносится в течение трех месяцев. Срок давности начинает отсчитываться не с момента выявления нарушения, а со следующего дня.

После введения поправок срок будет считаться в днях. 60 суток будет отводиться на принятие решения ГИБДД и 90 дней – судом.

– Переход на исчисление сроков давности в сутках позволит уравнять в правах автомобилистов независимо от того, в каком месяце было совершено правонарушение, – сообщил в интервью «Известиям» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Автоинспекторов и судей поправки заставят более внимательно считать дни, чтобы привлечь нарушителя к ответственности в установленный срок.

Автоновости,Виктор Травин,ГИБДД,Госдума,
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