Гибридному Jaguar F-Pace увеличили запас хода

Jaguar F-Pace перешагнул в следующий, 2023 модельный год. С обновлением кроссоверу подкорректировали комплектации, а также доработали гибридный F-Pace P400e: он получил новую литий-ионную батарею, состоящую из девяти блоков вместо восьми, – ее емкость увеличилась с 17,1 до 19,2 киловатт-часа, а запас хода на одном электричестве – с 53 до 65 километров. Цены на F-Pace 2023 года уже объявлены: кроссовер стоит от 65,7 тысячи за базовый вариант до 114 тысяч евро за версию SVR. В пересчете на рубли по нынешнему курсу это составляет 4,35-7,56 миллиона.

Фото: Jaguar Jaguar

Из других новшеств – спорт-пакет R-Dynamic, который включает 19-дюймовые диски и накладки на пороги, стал частью стандартного оснащения, как и мультимедийный комплекс Pivi Pro с экраном диагональю 11,4 дюйма. Кроме того, теперь F-Pace по умолчанию оснащается цифровой приборной панелью.

Гибридный Jaguar F-Pace P400e доступен с 404-сильной установкой на базе «турбочетверки» объемом 2,0 литра. Гамма неэлектрифицированных модификаций представлена рядными бензиновыми турбомоторами 2.0 (250 сил) и 3.0 (400 сил) и двумя турбодизелями, 2.0 (163 или 204 сил) и 3.0 (300 сил).