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1 час назад

Новости автомира: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области освободят от пошлин за регистрацию авто

Газета.Ru

В соответствии с постановлением правительства РФ, вступившим в силу 14 декабря, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут до 1 января 2026 года регистрировать автомобили без уплаты государственной пошлины, сообщается в Telegram-канале ГИБДД России.

Новые регионы России освободят от госпошлины за регистрацию авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также жители этих регионов смогут заменить водительские удостоверения без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Кроме того, документом закреплена возможность регистрации автомобилей этой категорией граждан без прохождения техосмотра.

Зарегистрировать автомобили и получить права жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут и в столицах других российских регионов, подчеркивается в сообщении ГИБДД.

Автоновости,ГИБДД,Правительство РФ,
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