Новые регионы России освободят от госпошлины за регистрацию авто

В соответствии с постановлением правительства РФ, вступившим в силу 14 декабря, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут до 1 января 2026 года регистрировать автомобили без уплаты государственной пошлины, сообщается в Telegram-канале ГИБДД России.

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Также жители этих регионов смогут заменить водительские удостоверения без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Кроме того, документом закреплена возможность регистрации автомобилей этой категорией граждан без прохождения техосмотра.