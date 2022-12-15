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1 час назад

Новости автомира: Skoda готовит посвежевший Kodiaq. Новое изображение

Колеса.ру

Кроссовер чешской марки переживёт обновление в 2024 году. Ожидается, что модель получит подзаряжаемую гибридную версию.

Skoda готовит посвежевший Kodiaq
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Марка Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, представила кроссовер Kodiaq в сентябре 2016 года: модель «выросла» из концепта VisionS, который был показан в марте того же года на Женевском автосалоне. Чешский SUV пережил полноценный рестайлинг сравнительно недавно – весной прошлого года, однако в зарубежных СМИ предполагают, что до смены генерации нынешний кроссовер успеет ещё раз «освежиться».

актуальный кроссовер Skoda Kodiaq

Kodiaq на сегодняшний день остаётся одной из наиболее популярных моделей бренда на рынках присутствия: с момента старта производства заводы в общей сложности выпустили свыше 750 тыс. экземпляров. По данным сайта Carsalesbase, в Европе за прошлый год дилеры реализовали 57 452 автомобиля (на 17,4% меньше, чем годом ранее). В текущем году у Skoda Kodiaq положительная динамика на старосветском рынке: за первые три квартала клиенты купили 49 801 шт., что на 4,3% больше, чем в январе-сентябре 2021-го.

актуальный кроссовер Skoda Kodiaq

В дальнейшем кроссовер ждёт смена поколения, официальной информации об этой новинке пока нет. Прототип «второго» Кодьяка уже проходит дорожные испытания. Предполагается, что разработчики позаимствуют идеи у сравнительно недавно рассекреченного концепта Skoda Vision 7S. Ранее дизайнер Kolesa.ru уже представлял, как мог бы выглядеть такой новый Kodiaq.

В свою очередь художник испанского издания Motor.es предположил, как будет выглядеть тот обновлённый кроссовер, который успеет появиться до дебюта Skoda Kodiaq второй генерации. В издании предполагают, что «посвежевшая» версия SUV дебютирует в 2024 году. Судя по рендеру, у такой модели будет иначе оформлена передняя часть: изменения видны и в новом исполнении фирменной решётки радиатора, и в другой головной оптике (дизайнер предполагает, что она станет «одноэтажной»). Поправлен также бампер, в нижнюю часть которого интегрирован более лаконичный воздухозаборник.

Вероятно, корму «посвежевшего» Skoda Kodiaq тоже поправят: предполагается, что у кроссовера будет «более чистый и современный дизайн». Пропорции автомобиля останутся примерно прежними, несмотря на то, что новинка подрастёт в длину и ширину на несколько миллиметров (но станет немного ниже). Салон будет рассчитан либо на пятерых, либо на семерых седоков.

В салоне обновлённого Kodiaq, скорее всего, окажется более крупная виртуальная «приборка», которая получит новую графику, а в центре передней панели расположится новый большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Вероятно, марка сохранит нынешнюю структуру, которая включает в себя спецверсию Scout, спортивный кроссовер с прибавкой RS и топовое исполнение Laurin & Klement.

салон актуального кроссовера Skoda Kodiaq

Как отметили в издании, Skoda Kodiaq в ходе обновления может получить две подзаряжаемые гибридные версии. Подробностей о «начинке» этого чешского кроссовера пока нет, сообщается только, что дальнобойность модели чисто на электротяге составит около 100 км. Напомним, актуальная версия в Европе предлагается с бензиновыми турбомоторами TSI объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Кроме того, в гамме есть двухлитровый турбодизель с отдачей в 150 и 200 л.с., а также 245-сильный 2,0-литровый TSI (для версии RS).

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