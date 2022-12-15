Skoda готовит посвежевший Kodiaq

Кроссовер чешской марки переживёт обновление в 2024 году. Ожидается, что модель получит подзаряжаемую гибридную версию.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Марка Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, представила кроссовер Kodiaq в сентябре 2016 года: модель «выросла» из концепта VisionS, который был показан в марте того же года на Женевском автосалоне. Чешский SUV пережил полноценный рестайлинг сравнительно недавно – весной прошлого года, однако в зарубежных СМИ предполагают, что до смены генерации нынешний кроссовер успеет ещё раз «освежиться».

Kodiaq на сегодняшний день остаётся одной из наиболее популярных моделей бренда на рынках присутствия: с момента старта производства заводы в общей сложности выпустили свыше 750 тыс. экземпляров. По данным сайта Carsalesbase, в Европе за прошлый год дилеры реализовали 57 452 автомобиля (на 17,4% меньше, чем годом ранее). В текущем году у Skoda Kodiaq положительная динамика на старосветском рынке: за первые три квартала клиенты купили 49 801 шт., что на 4,3% больше, чем в январе-сентябре 2021-го.

актуальный кроссовер Skoda Kodiaq

В дальнейшем кроссовер ждёт смена поколения, официальной информации об этой новинке пока нет. Прототип «второго» Кодьяка уже проходит дорожные испытания. Предполагается, что разработчики позаимствуют идеи у сравнительно недавно рассекреченного концепта Skoda Vision 7S. Ранее дизайнер Kolesa.ru уже представлял, как мог бы выглядеть такой новый Kodiaq.

В свою очередь художник испанского издания Motor.es предположил, как будет выглядеть тот обновлённый кроссовер, который успеет появиться до дебюта Skoda Kodiaq второй генерации. В издании предполагают, что «посвежевшая» версия SUV дебютирует в 2024 году. Судя по рендеру, у такой модели будет иначе оформлена передняя часть: изменения видны и в новом исполнении фирменной решётки радиатора, и в другой головной оптике (дизайнер предполагает, что она станет «одноэтажной»). Поправлен также бампер, в нижнюю часть которого интегрирован более лаконичный воздухозаборник.

Вероятно, корму «посвежевшего» Skoda Kodiaq тоже поправят: предполагается, что у кроссовера будет «более чистый и современный дизайн». Пропорции автомобиля останутся примерно прежними, несмотря на то, что новинка подрастёт в длину и ширину на несколько миллиметров (но станет немного ниже). Салон будет рассчитан либо на пятерых, либо на семерых седоков.

В салоне обновлённого Kodiaq, скорее всего, окажется более крупная виртуальная «приборка», которая получит новую графику, а в центре передней панели расположится новый большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Вероятно, марка сохранит нынешнюю структуру, которая включает в себя спецверсию Scout, спортивный кроссовер с прибавкой RS и топовое исполнение Laurin & Klement.

салон актуального кроссовера Skoda Kodiaq