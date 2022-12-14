Российский сервис кикшеринга Whoosh хочет создать свой электросамокат

«Сейчас у нас есть наша улучшенная версия самоката с дополнительными модулями нашей электроники, которая все равно сделана на базе платформы "ninebot max плюс". В будущем мы планируем собственную модель, которая будет собрана из локализованных компонентов. Где-то будут модернизированы узлы для того, чтобы модель более эффективно работала в операции. Чтобы снижать два наших основных операционных компонента – это затраты на перезарядку и на ремонт», – рассказал Чуйко.