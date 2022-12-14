Российский сервис кикшеринга Whoosh хочет создать свой электросамокат

Глава российского сервиса кикшеринга Whoosh Дмитрий Чуйко заявил, что компания планирует сделать собственную модель электросамоката на базе локализованных компонентов. Об этом сообщает ПРАЙМ.
«Мы хотим в перспективе 2024-2025 годов сделать собственную модель самоката здесь в России. Сами производить», – сказал он во время церемонии начала листинга акций компании на Мосбирже.
Он также добавил, что будущую модель будут разрабатывать на базе локализованных компонентов.
«Сейчас у нас есть наша улучшенная версия самоката с дополнительными модулями нашей электроники, которая все равно сделана на базе платформы "ninebot max плюс". В будущем мы планируем собственную модель, которая будет собрана из локализованных компонентов. Где-то будут модернизированы узлы для того, чтобы модель более эффективно работала в операции. Чтобы снижать два наших основных операционных компонента – это затраты на перезарядку и на ремонт», – рассказал Чуйко.
Ранее сервис Whoosh оценил стоимость бизнеса в 21-25 миллиардов рублей.