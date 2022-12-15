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22 минуты назад

Новости автомира: актуальное поколение BMW X3 M будет последним с ДВС

Motor.ruиещё 1

BMW Blog поделился информацией о следующем поколении кроссовера X3 M. Инсайдеры утверждают, что актуальная модель будет последней с двигателем внутреннего сгорания, и уже со следующей генерации X3 M переберется на платформу Neue Klasse и станет электрической. Более того, ей прочат электрическую установку, которая превзойдет по мощности нынешний шестицилиндровый ДВС. Вероятно, со сменой поколения кроссовер переименуют в iX3 M, однако официального подтверждения этому пока нет.

Актуальная модель BMW X3 M будет последней с ДВС
Фото: BMW BMW

BMW X3 должен сменить поколение ориентировочно в 2026 году, а его «заряженная» М-версия появится на рынке не раньше 2027-го. Последней прочат новейшую платформу Neue Klasse, на которой будут базироваться на только автомобили с электрическими силовыми установками, но и на водородных топливных элементах. Уже известно, что первыми моделями Neue Klasse станут компактный седан, выступающий в одном классе с обычной BMW 3 серии, и спортивный кроссовер – iX3 следующего поколения.

Возвращаясь к будущему iX3 M, BMW Blog предполагает, что он превзойдет по мощности нынешнюю модель, дебютировавшую в 2019-м. Актуальный X3 M, напомним, комплектуется рядной «шестеркой» с двумя турбонагнетателями, которая выдает 480 лошадиных сил и 510 сил в версии Competition. Со сменой поколения, которое произойдет во второй половине десятилетия, BMW откажется от этого двигателя в пользу электрической установки, а прибавка к мощности должна будет компенсировать значительное увеличение веса автомобиля из-за батареи.

Еще в прошлом году в BMW заявляли, что баварская марка не откажется от разработки двигателей внутреннего сгорания следующего поколения. Ведь на машины с ДВС, по прогнозам марки, в ближайшие лет десять все еще будет приходиться около половины всех продаж. Несмотря на это, к концу 2023-го компания охватит машинами на электротяге практически все сегменты рынка.

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