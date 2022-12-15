В России локализовано производство корейского моторного масла

В России локализованы моторные масла под брендом MIRAX корейской компании SIT Corporation. Продукция представлена в наиболее распространенных на рынке вязкостях: 5W-40, 5W-30, 10W-40. Также доступны маловязкие синтетические моторные масла для современных двигателей: 0W-20 и 0W-30.

Фото: © MIRAX © MIRAX

В Калужской области стартовало производство моторных масел марки MIRAX, принадлежащей корейской компании SIT Corporation. Доступна широкая линейка масел различной степени вязкости: 0W-20, 0W-30, 5W-40, 5W-30 и 10W-40.

Как сообщили в пресс-службе компании, одновременная с выходом на рынок локализация производства в России вызвана стремлением компании снизить риски влияния внешнеполитической и экономической ситуации на поставки продукции и её компонентов. В SIT Corporation отметили, что все масла выпускаются в полном соответствии с международными стандартами качества и требованиями производителей.

«Максимально удобная географическая локация и развитая логистическая инфраструктура обеспечивают оптимальную дистрибуцию компонентов масел и готовой продукции. Совокупность всех факторов внушает уверенность в успехе проекта и востребованности линейки MIRAX на российском рынке», — добавили в компании.