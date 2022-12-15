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1 час назад

Новости автомира: в России локализовано производство корейских масел MIRAX

Motor.ru

В России локализованы моторные масла под брендом MIRAX корейской компании SIT Corporation. Продукция представлена в наиболее распространенных на рынке вязкостях: 5W-40, 5W-30, 10W-40. Также доступны маловязкие синтетические моторные масла для современных двигателей: 0W-20 и 0W-30.

В России локализовано производство корейского моторного масла
Фото: © MIRAX© MIRAX

В Калужской области стартовало производство моторных масел марки MIRAX, принадлежащей корейской компании SIT Corporation. Доступна широкая линейка масел различной степени вязкости: 0W-20, 0W-30, 5W-40, 5W-30 и 10W-40.

Как сообщили в пресс-службе компании, одновременная с выходом на рынок локализация производства в России вызвана стремлением компании снизить риски влияния внешнеполитической и экономической ситуации на поставки продукции и её компонентов. В SIT Corporation отметили, что все масла выпускаются в полном соответствии с международными стандартами качества и требованиями производителей.

«Максимально удобная географическая локация и развитая логистическая инфраструктура обеспечивают оптимальную дистрибуцию компонентов масел и готовой продукции. Совокупность всех факторов внушает уверенность в успехе проекта и востребованности линейки MIRAX на российском рынке», — добавили в компании.

Производственные мощности площадки UPEC позволяют выпускать до полумиллиона тонн масел в год. В настоящее время запущена фасовка продукции в большую тару: бочки объемом 60 и 200 литров. В ноябре стартует выпуск продукции в пластиковых канистрах объёмом 1 и 4 литра.

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