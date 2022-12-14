Электрокары Tesla получили доступ к сервису видеоигр Steam

Компания Tesla наконец добавила в свои электрокары поддержку игрового сервиса Steam. Отныне не некоторых Model S и Model X можно играть в игры, верифицированные для игровой консоли Steam Deck. Кроме того, с новым обновлением на машинах появилась поддержка Apple Music, а также ещё несколько полезных нововведений.

Электрокары Tesla Model S и Model X начали получить прошивку Holiday Update (2022.44.25.1), которая, помимо прочего, добавляет в мультимедиа поддержку Apple Music и открывает доступ к сервису Steam. Обе функции требуют подписку Premium Connectivity (10 $ в месяц или 99 $ в год), а для игр понадобится не меньше 16 гигабайт оперативной памяти, а также чтобы машины была не старше 2022 модельного года.

Владельцы «Тесл», по словам Илона Маска, смогут играть в «тысячи видеоигр», но только в те, что верифицированы для игровой консоли Steam Deck. Среди них — Cyberpunk 2077, которая не раз появлялась в промороликах компании. Разумеется, электрокары будут поддерживать облачную синхронизацию, поэтому продолжить игру можно будет на любом совместимом со Steam гаджете.

Но новшества предпраздничной прошивки на этом не заканчиваются. После обновления появится возможности подсматривать за салоном через мобильное приложение. Функция будет доступна в режимах Dog Mode и Sentry Mode. Также прямо с экрана мультимедиа можно будет управлять гаражными воротами myQ, причем автомобиль распознает их автоматически, если у владельца уже есть активный myQ-аккаунт.