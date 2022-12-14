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57 минут назад

Новости автомира: «Соллерс» начал продажи коммерческих автомобилей Argo и Atlant

Газета.Ru

Компания «Соллерс» начала продажи в России легких коммерческих автомобилей Argo и Atlant. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора фирмы Николая Соболева.

«Соллерс» начал продажи коммерческих автомобилей Argo и Atlant
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Цены на Sollers Argo с дизельной версией стартуют от 2,5 млн руб. Стоимость Sollers Atlant начинается от 2,9 млн руб. За эту цену можно приобрести дизельный цельнометаллический фургон короткой базы и со средней крышей.

В «Соллерсе» также указали, что в базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.

Модель Atlant полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,2 тонны оснащается дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. Argo — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок полной массой от 2,5 до 3,5 тонны. В линейке моторов — дизельный двигатель (130 л.с.) или бензиновый (147 л.с.).

Ранее сообщалось, что российский производитель автомобилей Evolute объявил о запуске мобильного приложения, с помощью которого можно управлять многими функциями машины дистанционно.

Автоновости,Николай Соболев,Соллерс Авто,
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