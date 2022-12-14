«Соллерс» начал продажи коммерческих автомобилей Argo и Atlant

Компания «Соллерс» начала продажи в России легких коммерческих автомобилей Argo и Atlant. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора фирмы Николая Соболева.

Цены на Sollers Argo с дизельной версией стартуют от 2,5 млн руб. Стоимость Sollers Atlant начинается от 2,9 млн руб. За эту цену можно приобрести дизельный цельнометаллический фургон короткой базы и со средней крышей.

В «Соллерсе» также указали, что в базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.

Модель Atlant полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,2 тонны оснащается дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. Argo — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок полной массой от 2,5 до 3,5 тонны. В линейке моторов — дизельный двигатель (130 л.с.) или бензиновый (147 л.с.).