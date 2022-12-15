Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
26 минут назад

Новости автомира: шпионы заглянули в салон Hyundai Solaris нового поколения

Колеса.руиещё 1

Судя по фото, у «четырехдверки» будет табло, то есть встроенные в единый корпус приборка и экран мультимедийной системы. Предполагается, что премьеру модель справит в начале следующего года.

Шпионы заглянули в салон Hyundai Solaris нового поколения
Фото: Hyundai Hyundai

Мы уже не раз видели бюджетный седан Hyundai нового поколения на шпионских снимках, причем тестовые прототипы ловили как в Корее (но на родине компании бюджетник давно не продают, там лишь обкатывают модель), так и в Индии. И вот свежая порция фото – «четырехдверку» снова поймали на индийских дорогах, эти кадры опубликовало издание Rushlane. Напомним, местный седан зовется Hyundai Verna, кое-где он носит имя Accent, ну а в России модель известна как Solaris.

New Hyundai Verna 2023

Папарацци и прежде удавалось залезть в салон следующего Соляриса, однако тогда передняя панель была спрятана под пологом. Но у машины на новых фотографиях интерьер замаскирован не так тщательно: сенсорный дисплей мультимедиа-системы и приборку объединят, при этом табло будет лишено козырька. К слову, дорогим версиям наверняка достанутся виртуальные приборы. Индийские СМИ также прочат топовому седану адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

New Hyundai Verna 2023

Что же касается внешности, то у нового Hyundai Solaris окажется более «взрослый» дизайн. Светодиодные фары разместят гораздо ниже, чем у нынешней модели, задние фонари вытянутся, вдобавок седан получит довольно массивную радиаторную решетку, а заднее стекло и багажник сделают более покатыми.

Габариты все еще не раскрыты, но, судя по всему, седан нового поколения будет крупнее предшественника. Длина нашего актуального Соляриса равна 4405 мм, у индийской версии этот показатель составляет 4440 мм; колесная база едина для обоих вариантов – 2600 мм.

Информации о технике также пока нет. Актуальная Verna в Индии доступна с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (115 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), там также можно приобрести модель с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). Российский Солярис имеет бензиновые атмосферные моторы 1.4 MPI (100 л.с.) и 1.6 MPI (123 л.с.).

Индийцы полагают, что официальную премьеру их версия справит в начале следующего года. Но не исключено, что дизайн раскроют даже раньше. А вот в России будущее модели, как и самой компании Hyundaiпод вопросом из-за всем известных событий.

Автоновости,Hyundai Verna,Hyundai Solaris,Hyundai,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители